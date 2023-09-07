00929、00919、00878...「會填息是基本要求」！ 專家教該怎麼選ETF產品

YouTube頻道《投資嗨什麼》分享，拿到股息不要太開心，要能填息才是真的領到股息。股老師分享，存股族怎麼挑對ETF產品，原來填息只是最基本的要求！

以下為影音內容：

有哪幾檔ETF除了能夠次次填息外 且填息天數又短？

能夠填權息的產品可以保證：

1.保證拿到現金股利 2.資本利得高

要挑選可以填權息的產品，填權息每次要填權息空間不要太大，如果太大，填權息的難度就會變得比較高。

可到Goodinfo網頁查詢ETF產品的填息狀況，要填息速度快，選配息次數越多的越快，像是00878一開始就是季配息，填息的速度也都很快。

月配>季配>半年配>年配（以每次除息後填回去的時間來看）；00713在2021年之前，它是採用年配息，年配息的時候配息時間就會拉比較長，2022年之後的股利發放，填息的時間就相對比較之下短很多。

PS：若單次利率太高，也容易造成填息天數拉長。

選擇適合自己的ETF產品

對ETF來說，填息只是基本要求，但很多投資人不在意這基本要求，只在意殖利率高不高。

除息股價就會往下掉，如果沒有辦法填息，就代表價格往下掉之後就平盤甚至繼續往下走，所以不填息的ETF就沒有報酬率可言。

所以符合基本要求的會填息的情況下，再根據個人需求來決定，自己要怎麼樣的產品。

如果想要無腦投資，加權市場賺多少錢也想賺多錢，那很簡單，就是跟著大盤買就好了：

像是：元大台灣50（0050）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）。

按照市值高低做排序選股的，都可以視為跟著大盤的報酬率，做非常緊密的貼合；大盤賺10％基本上這些標的也會賺10％，反之賠10％也會跟著賠10％。

若是想要有機會賺得比加權指數報酬來得更高、更多，這時候可以選擇主題型的產品，標得時候嚇死人，反之賠的時候也是。

像是：統一FANG+（00757）、富邦臺灣中小（00733）、國泰智能電動車（00893）、中信關鍵半導體（00891）。

相比於一般ETF的產品成分股至少都有30檔，可是這產00757為了做到報酬率、波動率極大化，它裡面成分股僅有10檔；選股邏輯很特殊，只投資「有能力改變世界的公司」。2023年以來，大概報酬率有接近六成以上，甚至一度接近八成。所以它的報酬率非常驚人。

而00733很多人搞錯以為在投資中小類股，雖然它是投資中小型公司沒有錯，但是跟所認知的不太一樣，中小型的定義是市值50名之後的公司，專挑近期交易動能非常好的，簡單說就是股價很活潑的，或是交易量活潑，或是籌碼變化很活潑。所以就賺的時候大賺，賠的時候大賠。但今年也交出近5成的報酬率。

00893是投資全球的電動車，如果認為電動車是未來的趨勢，那就可以考慮去做電動車的布局。

00891則是半導體的布局；發行的時候遇到科技股的回檔，如果提早半年發行的話，報酬率可能就不知道衝到哪裡去了，所以發行時間點，對於一檔ETF產品短期的時間點，可以說影響非常巨大，但時間點拉長的話，單一時間點的影響力就會變得比較小一點。

簡單來說，報酬率要能衝鋒的，要選擇單一產業若是特定很小的一個主題。

最後，就是愛高股息的投資人。

像是：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）。

以上這些都是以高股息當成主要訴求的一個產品，希望投資上可以穩定配息，有一個高息收入，當成現金流取代，對於報酬率的需求比較沒這麼高，那就可以考慮這些高股息的產品。

投資這種東西，其實是很個人化的過程，A適合自己但不一定適合別人，所以還是一定要先了解自己想要什麼，再決定哪檔產品適合自己。

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