00929兩次配息都填息用它取代0056、00878？ 他：不能…因三檔性質不同

【撰文・我是棒棒！】

00929掛牌不到三個月，規模衝破400億，不僅超越00713和00900，受益人數突破20萬，上市以來共兩次配息，全都已填息，這麼優秀，可以取代0056和00878嗎？

00929是台股首檔月配息ETF

00929是復華投信推出的ETF，主要追蹤指數為臺灣指數公司所編製的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，以電子類股的「科技」與「優息」兩大方向作為選股主軸，是目前台股所有高股息ETF中，首檔以「月配息」作為配息政策者。

選股標準除了篩選出高股息股票外，還考量股票基本面篩選指標，包括股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、本益比等，可謂同時兼顧股息及股價成長性。過去常有財經KOL自組月月領息的ETF組合，00929一檔就直接幫大家解鎖。

00929和0056、00878有何不同？

3檔ETF中，00929成立時間最短，今年6/9才掛牌上市，0056是元老級的ETF，成立約16年，00878一路從2020年7月成立到現在，也已經滿3年。

0056成分股原本只取30檔股票作為成分股，不過在2022年12月擴增為50檔，主要是考量持股權重比例問題，且同步從年配息改為季配息，正式加入季配息ETF競爭版圖。

成分股調整頻率方面，00929一年只調整一次，0056和00878一年則是2次調整；在經理費和保管費方面，三檔ETF中以0056較貴，不過就總費用來看，00929是新兵，未滿一年，還未能得知一年的總費用多少，等滿一年就可以來作比較。

配息頻率方面，00929是月配息，也是台灣首檔的月配息ETF，0056和00878目前都是季配息。

在選股邏輯方面，三檔完全南轅北轍，00056是從台灣50與中小型100指數中，挑選未來一年預測現金殖利率最高的50檔標的作為成分股，00878的選股池則是從MSCI台灣指數成分中，選出ESG評級分數高，且過去三年平均年化殖利率前30檔個股作為成分股。00929則是採用多因子的篩選策略，連續三年ROE為正，排除股息不穩定的股票，近三年平均股息殖利率較高，低波動、估值偏低的股票。

總歸來說，3檔ETF都有台股中第一檔的稱號，0056的賣點是台股中第一檔高股息ETF，成立至今每年都填息，00878是台股中第一檔納入ESG+季配息的ETF，3年的績效表現不僅打敗大盤，在空頭時期又相對抗跌，而00929是台股中第一檔月配息的ETF，也是第一檔剔除景氣循環股的ETF。

產業組成方面，00929和0056都以半導體業為主，0056光是半導體就佔了55.52%，而00929無金融成分，全心全意聚焦在電子科技類股；反倒是00878和0056，都有不少的金融保險業佔比。

00929可以取代0056和00878嗎？

不能，因為三檔性質不同

0056經歷過10多年的多空市場考驗，受益人數多、流動性高，股價高低點區間容易掌握，但缺點是會選到景氣循環股，波動不小，空頭時期，跌幅是不輸大盤。

00878的股東人數眾多，流動性高，三年下來報酬贏大盤，在去年整年空頭時還相當抗跌，但缺點是多少會選到景氣循環股，且上市時間不像0056那麼久，股價高低點區間無法掌握。

00929因為規模變大，現在是高股息三哥，排在0056和00878後面，流動性也相對高，還納入股息變異性為選股條件，剔除了景氣循環股，但缺點是全部集中於電子科技業，1年才調整1次成分股，上市不到3個月，不能看出實際成效。

高股息ETF的持有，還是回歸到資產配置上

會選擇高股息ETF不外乎想要賺取它的現金流，但在資產配置上盡量不要單一，搭配大盤型ETF的投資組合，一半資產用來領取高股息，另一半資產則是跟著台股長期趨勢一路成長，會是比較好的投資策略。

作者：我是棒棒！

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00929可以取代0056和00878嗎