00919未來4季配息「不低於」0.54元！ 專家：別看殖利率10％就跳進去

這幾天高股息武林中有一檔被媒體盛傳未來4季配息「不低於」0.54元，如果以一年領息2元來算，目前的股價約20元出頭，那個殖利率高達10％啊！雖然我的投資中也是配為主，但對於標的的挑選，也是要有所認識，不能夠只看到眼前的利益就跳下去梭哈！

選擇一檔ETF我認為有幾個步驟：

第一：瞭解ETF的選股邏輯 第二：知道ETF的成份股 第三：買賣當下是否折溢價

這檔媒體報導的ETF是「群益台灣精選高息」，代號為00919，他的選股邏輯是：

1.日平均成交金額指標高於8,000萬元 2.近四季稅後ROE為正數 3.五月定審：依照股利率大小排序，選取前30檔為成分股 4.十二月定審：依照「預估」股利率大小排序，選取前30檔為成分股。

從MoneyDj的圖表中發現，00919的產業分佈是以科技也為主，第二大的則是航運業，若是細看持股來說，30檔中非科技業的公司則有陽明、長榮、萬海、鈺齊與洋基工程。無論主觀或客觀來說，科技產業實際上佔有的比例的確不低！

有了基本的認識之後，青睞科技業的投資人來說或許不錯，但是喜歡金傳業或偏好分散的投資人來說可能又太集中了，至於各位覺得如何，或者買不買單，就是您自己的決定了。

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