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AI今年漲翻天…00891半導體ETF為何沒跟上？ 專家：兩者其實密不可分

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 記者侯永全／攝影
台股示意圖。 記者侯永全／攝影

有朋友問，為什麼今年一籃子AI概念股明明漲翻天，但是手中的半導體ETF00891就是不漲？

其實這個問題我們先前就回答過，這檔ETF編製規則中，第一項也是最重要的一項，就是「半導體相關」業務必須要有50%以上的占比，才有機會被納進這檔ETF。

然而今年AI題材所帶動的股票，多半不屬於這種類型，像是緯創廣達等股票，過去營收比重最高的業務是筆電代工，所以才無緣被這檔ETF給納進持股。

不過AI題材終究還是和半導體密不可分的，例如成分股當中，還是有包含創意、世芯這類高AI純度的股票。其它成分股如果本來專注在通用伺服器，未來也有機會跨界進軍AI。如果站在這個角度來看，這檔ETF其實還是有機會的

半導體產業協會(SIA)最新報告指出，雖然全球半導體第二季銷售額相較去年同期下滑近2成，不過對比上季數據已經開始出現微幅成長，下半年半導體銷售有機會走出谷底啟動反彈。

這檔ETF前三大持股分別是聯發科(20%)、台積電(20%)、聯電(10%)，悶了一整年的大哥二哥都在裡面，尤其先前小弟們一個個漲成沖天炮，老虎再不發威，恐怕要被當成凱蒂貓。

我自己對這些疲軟一整年的半導體族群其實不至於太悲觀，特別是現在到第四季，將迎來一連串消費旺季，例如感恩節吃完火雞接著要過耶誕節，耶誕節結束就等過年。這段期間的下跌，我覺得都還是可以留意的時間點。

這檔ETF是季配息機制，這次8月份一口氣就要配0.22塊，前3次平均也就0.11，客觀來說也算是非常有誠意。

半導體屬性的ETF，如果要買我通常會採取「買跌不買漲」的策略，設定每下跌10%買一次。例如本來買13.5，下一次買進就會是12.1，長期來看，就是買在相對低的位置，放起來也比較沒壓力。

不過如果平時連看盤時間都騰不出來，那定期定額也可以

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00891中信關鍵半導體 AI 半導體 2454聯發科 2330台積電 聯電 季配息 定期定額 緯創 廣達

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