股市今年怎進場？ 專家用「價格殖利率」決定：以合庫金（5880）、00878、0056為例

今年新手該如何進場？

最近適逢除息旺季，許多看了《給存股新手的財富翻滾筆記》的新朋友正摩拳擦掌準備進場來執行金融「5—4—3」規律。無奈官四金自2021年尾起漲後，價格一直無法修正到合理的區間，去年8月除息後尚有殖利率超過6%的0056、00878可買，但今年連這兩檔ETF也因受惠於AI類股，導致價格維持在高檔。

面對金融、高股息ETF價格皆高的情況，新手現在進場的確比較吃虧。然而小車的觀念認為買股就跟買菜一樣，該投入的錢還是得買，因為我們無法預測漲跌，也許未來幸運能遇到大跌，也許未來一高還有一高高猶未可知，一直等著不知不覺又成了場外的舉人。

既然規畫投資的錢就是要想辦法投入，又不能隨意抓個標的亂買，那今年才開始進場的新手，到底該如何買呢？以下是小車的想法：

以零股方式分批買進大盤ETF

觀察0056、00878這兩檔高股息ETF，0056最近不僅爬回2022年的最高點34.35元，還突破了2021年的最高紀錄36.17元，寫下37.25元的新高歷史；而00878也是突破2022年的歷史高點19.78元，飆至22.89元的新高。即便兩檔近日有小幅的修正，但價格仍盤旋在相對高處。

反觀如今大盤雖然已接近一萬7千點，但並未爬回2022年股災前創下的18619點，加上景氣燈號依然維持在藍燈，因此相形之下大盤ETF尚有一些上漲空間。

不過大盤ETF如：0050、006208，在小車的分類是屬於成長股，看好長期趨勢向上，未來賺取資本利得（也就是價差），並非以領取股利為主。殖利率較低，且股價起伏較大，不宜單筆大量投入，可採每月定期定額買零股、逢低再加碼的方式投入，避免一次套在高點的窘境。

每月擇優購買核心持股

雖然買大盤ETF是最近相對划算的選擇，不過對於未經過股海歷練的新手朋友來說，第一次買股就挑戰股利少、起伏又大的大盤ETF確實不太容易。

倘若想從買核心持股入門的朋友，由於現在金融、高股息ETF皆高，我們不一定要執著於買除息後的金融股，可將投資的戰線拉長，把每年規畫投入股市的錢分為「12份」，每月買一份分批投入。

選定一檔心儀的金融股、一檔高股息ETF，每月買進前根據「價格殖利率」高低來決定當月要買的標的。

合庫金

以9日除息的合庫金為例，之前文章根據前半年EPS推算合庫金明年股利：1～6月累積EPS 0.68元，假設剩下6個月每月賺0.11元

0.68+0.11×6=1.34（全年EPS) 1.32 ×85%（盈餘分配率）≒ 1.14（明年股利） 抓配現金0.9元，配股0.24元 一張合庫金配現金900元、24股 24股×25.2元（近3年均價）≒605元 （900+605）÷27850（9日收盤一張合庫金價錢）×100% ≒ 5.4%

00878

近四季股利分別為0.28、0.27、0.27、0.35，一年共計1.17元

1.17 ÷21.5（9日收盤價）×100% ≒5.4%

0056

今年改季配，已發1元，估計全年股利約2元

2 ÷35.35 （9日收盤價）×100% ≒5.6%

三者殖利率差不多，可挑選自己喜愛的標的買。不過若賣配股與全配現金的殖利率相近時，小車會傾向於買全配現金的標的，因為全配現金為實拿，配股賣出還有價差風險。

須留意現在無論金融抑或高股息ETF皆處於高點，若買進記得謹守規律，一個月買進「一份」的錢，千萬不要腦熱多買，維持穩定累積股數，以待未來股價修正時再加碼。

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