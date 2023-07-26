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00891這種「半導體」ETF沒蹭到AI熱度嗎？ 專家：第四季會是不錯的點

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

網友表示，最近台股漲的AI題材，怎麼好像和手中的00891沒有關係？半導體和AI不是息息關聯嗎？

答：

00891的編製規則中，第一項就要求必須要有50%以上的業務和半導體有關。由此可知，這樣過濾出來的股票多半都是非常純的半導體概念股。

不過本輪AI題材所帶動股票，多半不屬於這種類型。例如最具指標性的AI主流股，同時也是過去的「電子五哥」，這些股票以往營收占比最高的業務是筆電代工，AI相關業務佔比甚至不到1成

這就使得像00891這種標榜半導體的ETF今年沒有挑到這些漲到天花板的AI概念股，反而是一票高股息ETF買到這些大飆股

這是由於筆電已經是非常成熟的市場了，而這些股票大部分獲利配息都很穩定的標的，所以也都是高股息ETF的最愛。

所以造就了今年高息ETF反而比純正的半導體ETF還要會漲的奇景。

不過00891也不是全然沒搭上這波AI熱潮，畢竟成分股當中，也是有包含像創意、世芯這類AI指標個股

目前這檔ETF主要看的還是台積電聯發科聯電這3檔權值股的表現，牽動他們上漲的推力，主要和半導體行業的去庫存，與整體景氣的回升有關。

我的觀察，第四季應該會是一個不錯的時間點，畢竟從去年9月開始去庫存，到現在也過了3季，庫存循環週期一般也就是4-5季。加上年底通常也是消費旺季，所以這段期間如果有下跌，反倒是可以留意的時機點。

當然我也認為AI如果是一個對的大趨勢，這些半導體股票遲早都會想辦法擠進相關供應鏈，或是抓住機會發展相關應用，來提高未來的估值

所以如果持有這檔ETF，可以參考高點每下滑10%買進一次的方式，比較有機會一次賺到股息與價差。懶的話就執行定期定額吧，起碼現在的價格也不致於高得讓人買不下手。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00891中信關鍵半導體 ETF 世芯 台積電 聯發科 AI 聯電

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