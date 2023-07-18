將停損的五檔本金全轉投資0056！ 她：原虧快6萬全追回外還倒賺約9千元

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聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。報系資料照
台股。報系資料照

5/8雷龍將五檔標的停損，一共虧損59,243元，停損後淨收入344,142元，全數投入0056買進12張，均價約28.6元。

至7/12收盤價，換股後的12張0056總損益為+68,400元，代表雷龍已將停損的五檔股票虧損全數追回，不僅追回，還加碼賺了約九千元

假設當初沒有停損該五檔標的，而是繼續放著，在相同時間（5/8-7/12）內的總損益則為-5,731元，期間裕民於7/6配息3元，將股息回補後總損益調整為-2,731元，不僅沒有成長，還倒退增加虧損。

從前雷龍總是鴕鳥心態，對於虧損視而不見，說服自己「不賣就沒有賠」，然後被動的期待翻正的到來，但是等到的往往是不停的下探，賠越多越不敢賣，如此惡性循環。

慶幸雷龍清醒了，太執著會自我限縮，是該鼓起勇氣勇敢停損，好好正視死水般的存在，也是給自己重生的機會。

說真的，停損是非常困難且違反人性的行為，雷龍也花了好多時間才做到，只要觀念正確、深思熟慮且做好準備，其實也就變簡單了。

投資是要學習的，從每次跌倒中記取教訓，自我檢討與改進，千萬不要重蹈覆徹，否則賠進去的錢就白費了。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 停損

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