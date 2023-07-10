00713剃除EPS轉年增的元大金…代表利空將出現？ 專家：兒子請爸爸回家休息

【撰文・玩股講客人】

元大金在2023年初的股價是21.65元，六月初最高來到24.65元，這累積漲幅是13.86%，所以00713賣掉元大金根本就是「高點脫手」，而且股價高點的期間確實也出現投信的賣壓，這就很有想像空間了，難道真的出事了？

前一篇我在「00713大砍四檔金融股！我也要跟著賣掉或停損嗎？」提到00713不僅把壽險金控出清，元大金也在處分名單內，但其實00713是由元大投信所發行，這出現一個很弔詭的現象，元大金控旗下子公司居然把自家股票給賣了，是不是代表公司派也對公司前景沒信心了？不過如果你仔細去看，其實投信每個月都有投資報告，是要搞績效的，短線要有所表現才行，金融股丟著都不動，被換股也不意外啦。

從最新公布的2023年六月投資月報來看，前十大持股確實不見壽險金融股蹤跡，不過有趣的是，新增成分股還是納入金融股，包含兆豐金、彰銀、京城銀、上海商銀、遠東銀，從這一點來看就很清楚了，00713只是把目前狀況不好的成分股賣掉而已，並不是針對金融股通通排除，元大金也是非戰之罪，因為台股成交量就衰退，這是無庸置疑的事實，所以賣掉元大金當然不是對自家集團營運沒信心，而是為了要跟投資人交待績效才砍股票，否則元大投信也隸屬於元大金控旗下，這不是很弔詭嗎？兒子把爸爸趕出家門？但實際上就是要公事公辦，當爸爸（元大金）在公司（00713）業績不佳時，那麼兒子如果是公司執行長，當然就要公私分明，為了汰弱留強而請爸爸回家休息囉，反正最後公司賺錢還是會回到爸爸手上嘛。那麼元大金到底是出了什麼狀況？明明EPS已經轉正，結果還是被兒子大義滅親賣掉，我們來看看元大金最近表現吧！

元大金獲利已轉為年增！

從元大金旗下金融事業體的最新市占率來看，截至2023年第一季依舊維持全面制霸，市占率最高的是「款項借貸」，這是不限用途款項借貸，如果看不懂，白話來說，你可以拿股票去質押借錢，不管是跟銀行、券商、證金公司都可以，而且「不限用途」非常重要，舉例來說，這幾年打房政策盛行，其實有錢人就會用這招借款買房，反正你房貸錢不夠的，用長期投資的股票周轉借錢就能解套了。而其他包含經紀業務（交易手續費）、融資融券、電子交易、權證、借券、債券、期貨與選擇權、公募基金通通都是龍頭，大家都愛買的ETF包含0050、0056、00713也都是元大投信發行，所以元大在ETF市場也有31.9％的市占率。換句話來說，只要投資市場好，那麼元大金的獲利就會跟著強，觀察市場成交量就很直觀。

從最新元大金自結獲利來看，2023年累計前五月稅後淨利繳出100.85億元，2022年同期則為90.13億元，EPS先不看，因為近兩年都有配股，所以這個數字會被稀釋掉，先以絕對數字為主就好。再觀察旗下金雞母的獲利，累計前五月衰退的有元大證券、元大人壽，這也不用多說吧，台股成交量不好當然就影響手續費交易的收入，人壽保險公司同樣受到市場空頭影響，不過好消息是，這兩家子公司在2023年五月單月的稅後淨利都是成長，這表示公司獲利動能已經找回來了，尤其是元大人壽2022年五月還虧損3.5億元，2023年五月則是為虧轉盈繳出2.02億元，這是更重要的指標，畢竟子公司虧損就會侵蝕金控獲利嘛。

另外一組是成長組，分別是元大銀行、元大期貨、元大投信，無論是2023年五月單月及累計前五月都是成長，這也很合理啦，銀行就受惠升息，期貨則是多空震盪會有業績，外加期貨保證金也能賺利息，另外元大投信光是賺ETF管理費就吃飽飽。從絕對值來看，2023年前五月對照2022年前五月的稅後淨利，元大銀行多賺14億元，元大期貨多賺翻倍的3億元，元大投信獲利也成長四成以上來到接近3億元的水準，所以元大證券、元大人壽合起來差不多衰退10億元，怕什麼？光是一家元大銀行就拼回來囉！從五月獲利來看，大家都以為元大金在股市冷淡之後會很慘，而且升息也造成不小的打擊，結果銀行、期貨都靠升息賺大錢，而且壽險獲利也立即回神，所以早就回血了，看看技術面就知道。

元大金(2885) 技術分析

再從技術面來看，元大金在2023年初的股價是21.65元，六月初最高來到24.65元，這累積漲幅是13.86%，所以00713賣掉元大金根本就是「高點脫手」，而且股價高點的期間確實也出現投信的賣壓，這就很有想像空間了，難道真的出事了？但回歸理性從高股息角度來看，元大金在2022年配發每股現金1.5元，但2023年宣布每股現金將配發0.8元，股息幾乎是腰斬的衰退。所以一來一往之下，股價漲了13.86%，股息又縮水將近一半，單就殖利率角度來看，年初殖利率因為還沒公佈2023年的配息數據，所以要用2022年的1.5元來計算，這樣殖利率會得到6.9%，確實滿足了高股息的標準，而且大盤下殺連金融都死，他卻反而上漲13.86%，這又滿足低波動的特性。但半年後來到六月，股價我們用最高24.65元來看，股息則是0.8元，這殖利率馬上掉到3.25%，如果你是常常在投資的朋友，肯定知道進場條件、出場條件都要有相同標準，那遇到殖利率掉這麼多怎麼可能不換股？而且股價上漲及股息衰退又同時發生，如果六月不賣難道要等半年後才要走？所以00713賣掉元大金是大賺出場的，或許等到未來獲利成長或股價拉回到便宜價時，他們又會重新納入成分股了。

不過如果是個人投資者的角度，回到基本面來看，EPS都已經復活了，那麼長期持有元大金的人，是也不用擔心，畢竟最壞的時期都經歷過了，如果股市成交量漸漸放大，加上全民ETF風潮持續下去，而且升息循環也還在高點，那麼元大金獲利越來越好也是送分題而已，所以這就是我標題的答案，00713只是按照條件踢掉元大金而已，從目前獲利狀況來看，沒事啦。

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