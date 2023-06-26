為何00929成立一個月就開始月配？ 專家曝「時間關係」：若是1月掛牌恐就沒辦法

這幾天一直有人在問「為何00929成立一個月就可以開始月配？」

其實這題並不難解，因為答案就在929成立的時間：6/1（在6/9掛牌）。

由於929即將從7月開始月配除息，那代表第一次收益評價會是在6/30（五），我們就統計929目前40檔成分股，截至6/30已經除息的公司一共有16檔（黃底標示），權重合計40.17％。（3、4月除息的光寶科和廣達不算，因為00929是6/1才成立）

那代表6/30評價的時候，929已經有超過4成的除息已經參加完了，要用這些息先配完7、8、9三個月都還綽綽有餘吧。更不用說7、8月還有一堆公司等著要除息，到9月整個除息旺季告一段落，929累積的息值會更多。

但如果929是成立在1/1（假設），而台股第一季幾乎沒有什麼公司除息，929又沒有季配的台積電可以貢獻水蜜桃，要是這種情況投信還喊出2月開始除息，那就真的有點嚎小了。

實際上如果是1/1才成立的ETF，規則裡自然就會加上一條180天的閉鎖期，到7月剛好摘完水蜜桃可以解鎖首配，以巧妙避開「成立初期配不出息」的尷尬窘境，但在「除息旺季」出生的ETF就比較不用擔心這個問題。

還記得三年前嗎？878就是在7/10誕生（7/20掛牌），但夏天已經過了一大半，可憐的878根本沒領到幾顆水蜜桃，再加上「首檔季配」實在太轟動，申購單位數爆增，當時又還沒加入平準金機制，所以11月第一季配息只開出0.05元，結果當然是被網友酸爆了。

有時候很多問題的答案和前因後果，其實早就清楚寫在投信官網和公開說明書裡，既然有疑惑，與其道聽途說人云亦云，還不如自己想辦法找資料比對查證，練習自己把誤會解開。透過實作所解開的謎題，對過程絕對印象深刻，未來面對各種市場臆測謠傳，就會具有更多獨立判斷的抵抗力。

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