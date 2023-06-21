00882竟有52檔成分股…超出指數！專家「曝光原因」：進10股票剔除4檔

全名叫做中國信託恒生中國高股息ETF基金(股票代號：00882)，是一檔追蹤恒生中國高股息率指數(Hang Seng China High Dividend Yield Index)的ETF。

恒生中國高股息率指數(以下簡稱HSCHDY)每年六月會進行成分股調整，2023年度的部分已經在今年6月5日完成，以下是進出的名單：

納入十檔股票

東岳集團(0189HK): 主要生產綠色環保製冷劑、有機氟新材料、有機矽新材料、氯化物系列、氟鹽氟酸等化學用品。

中煤能源(1898HK): 大陸第二大煤炭企業，僅次於中國神華能源，世界第三大煤炭企業。公司主要從事煤炭開採及洗選、煤炭及焦炭產品的銷售，以及煤礦機械裝備的製造及銷售。

廣汽集團(2238HK): 廣汽集團主要經營汽車整車及零部件設計與製造，汽車銷售與物流，汽車金融、保險及相關服務。目前公司旗下品牌擁有廣汽傳祺、廣汽埃安、廣汽比亞迪、廣汽本田、廣汽豐田、廣汽日野、廣汽三菱等知名品牌。

中國平安(2318HK): 是大陸第一家股份制保險企業，更是保險龍頭。

中國燃氣(0384HK): 中國燃氣主要在大陸從事投資、建設、經營、管理城市燃氣管道基礎設施，向居民、商業、公建和工業用户輸送各種燃氣，建設及經營加氣站，開發與應用石油、天然氣等相關技術產品。

信義能源(3868HK): 信義能源為大陸領先的太陽能電站運營，集團運維管理規模約4.6GW，旗下持有的35座大型集中式光伏電站累計核准容量3,014MW，每年預期可提供約32億度清潔電力，減排二氧化碳約264萬噸，節約標準煤約96萬噸。

北京控股(0392HK): 主營業務涵蓋城市燃氣、城市水務及固廢處理等公用事業板塊，其中燃氣業務覆蓋超過5,000萬用戶及運營超過55萬公里管線，水務資產設計規模為4,429萬噸/日，境內外垃圾焚燒發電處理規模達到32,895噸/日，同時擁有以大陸大型啤酒企業集團和亞洲大型啤酒生產商之一的燕京啤酒為主的消費品業務等價值投資業務。

東風集團股份(0489HK):東風汽車集團主要業務是生產、進口、出口、銷售、商用車及乘用車融資、保險和二手車業務等。

華泰證券(6886HK): 主營業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。

康哲藥業(0867HK):注於處方藥品的營銷、推廣及銷售服務的醫藥服務公司深耕專科疾病領域，如心腦血管、消化、中樞神經、皮膚/醫美、眼科、兒科等，主要在售產品已獲得領先的市場地位。

剔除四檔股票

中國光大控股(0165HK): 大陸領先的跨境資產管理及投資公司，是一家以另類資產管理為核心業務的在港上市公司。

萬科企業(2202HK): 大陸領先房地產開發商與物業管理公司。

玖龍紙業(2689HK):全球產能排名第二的造紙集團和大陸造紙龍頭企業。

中國金茂(0817HK):世界五百強企業中國中化控股有限責任公司旗下城市運營板塊的平台企業。

提個外話，雪大本月投機了一把，買了這四檔被剃除的其中一檔。

你們猜猜看是誰？

月底的A股滾雪球月報再告訴你們答案！

台股ETF股孤兒

雪大想藉由這個機會，幫00882的投資人打抱不平，明明受益人數高達15萬人，高居所有ETF第七名，網路上卻沒有什麼討論度。

稍微谷歌一下就會發現，00882的資訊大部分都是過時的，我甚至還看到有網紅達人拿著剛發行的成分股名單來分析介紹。

孰不知當時成分股都已經只剩下45檔...

有人會說:因為是大陸股市所以資訊很少不透明。

這話簡直就是在扯蛋，人家港股的公開資訊可比台股豐富多了，不信請自己上香港交易所或恒生指數網看看。

為了幫助投資人更了解這檔ETF葫蘆裡賣的啥玩意兒，早先雪大特別開啟成分股巡禮的系列專題，感興趣的請複習一下。

接下來是這檔ETF經常會困惑投資人的疑問，雪大就來詳細聊一聊：

為什麼不是十進十出呢

早在去年九月，HSCHDY就因為「特殊原因」把三大電信運營商和三大石油巨頭給剃除了。

雪大個人是感到比較可惜，畢竟這六檔股票可是妥妥的壟斷好生意。

所以這次審查一口氣補進了10檔，減去剔除的4檔，成分股終於回到原先設定的50檔。

為什麼00882有52檔成分股呢？

認真的投資人到中信的官網上去看資料會發現，00882竟然有52檔成分股，比指數的成分股還多。

多出來的兩檔分別是中國奧園(3883)和越秀房產信託基金(0405HK)。

前者是房地產的雷，從去年四月開始就停牌了。

所以即使指數把他剃除，00882也只能忍痛繼續持有，好在持股比例最低。

而越秀房產信託基金則是一檔REITS標的，持有的資產包含: 白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、廣州國際金融中心、越秀金融大廈、上海越秀大廈、武漢物業、杭州維多利商務中心、香港越秀大廈十項高素質物業。

根據中信投信的公開說明說顯示，00882投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之100%。

簡單來說，00882是可以買追蹤指數成分股以外的標的，只不過我不理解為什麼要挑房地產相關標的？

只能說或許是考慮到REITS的配息比較穩定吧。

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