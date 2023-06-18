ETF調成分股 啟碁最搶手

6月台股ETF成分股調整陸續上演，統計元大台灣高息低波、永豐智能車供應鏈、永豐優息存股及新光臺灣半導體30四檔ETF追蹤的指數調整在明（19）日開盤生效，中信上櫃ESG 30則於29日調整生效，合計這五檔ETF規模達429億元，並以啟碁、復盛應用、長榮鋼、智易、瀚宇博等新納入個股最受法人看好。

元大台灣高息低波規模357億元，排行台灣高股息ETF第三大，50檔成分股中新增及刪除21檔，為本次最多；永豐智能車供應鏈50檔換六檔；永豐優息存股則是30檔換四檔；新光臺灣半導體30檔中換一檔。

以個股來看，啟碁最受青睞，分別獲元大台灣高息低波和永豐智能車供應鏈納入；至於開發金及新光金則同時被元大台灣高息低波及永豐優息存股除名。

元大台灣高息低波最大持股是緯創，今年以來大漲172.7%、英業達漲幅73.3%、微星及宏碁漲幅也有四成之上，均貢獻ETF績效，這次調整主要以AI伺服器概念股獲利了結出場，將高基期股票轉到低基期；剔除弱勢成分股，轉進新的成長機會，包含ABF載板、網通、資訊、紡織、鋼鐵等。