00919配息「96%是收益平準金」？ 網看傻眼：不如定存

為了防止新投資人稀釋掉舊投資人的股息，部分ETF會設置「收益平準金」的機制，資金來源即為投資人的投資資金，不過此機制也經常為人詬病。有網友分享群益台灣精選高息（00919）2023年6月實際配發金額及收益分配，其中股息96%來源為收益平準金，PTT網友狠酸是龐氏騙局，直言「不如去定存」。

一名網友在PTT發文分享2023年6月實際配發金額及收益分配，每單位（股）0.54元，預估股息佔比包括股利4%、利息0%，他推測，剩下的96%應為收益平準金。

其他網友紛紛傻眼留言「韭一韭太猛了吧」、「好希望看到那一天大家都贖回沒有後人來補平準金，看看發不發的出來股息」、「4%股利...沒收益配少一點，不要騙人」、「老鼠會？」、「這什麼爛東西，倒不如買0050」、「96%平準金，確定不是資金盤嗎？不會配少一點就好？」、「所以後面資本利得要一直賺才有」。

還有人留言「找全台灣股民玩老鼠會，要賺大家賺，要死一起死」、「100%不遠了」、「96%.....標榜高配息，然後平準金占96%」、「96%平準金是三小，就不要到時候出事」、「你要拿平準金不會去定存？隨時想拿多少就多少」、「這根本是龐氏騙局了吧」、「金管會應該出來管一管吧」。不過也有人留言「平準金就=退你錢，是要龐氏啥小？」、「878被笑多久了，還不是越來越高，919就給它時間證明就好了」。