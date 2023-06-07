擺脫失落的30年 日本成睡夢中逐漸甦醒的雄獅

近期投資人關注的市場重心，除了美股外肯定離不開日股，主要原因之一不外乎是股神巴菲特宣布加碼投資日股的消息，提高5大商社（三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事、丸紅）的持有比例，但其實巴菲特並非首次布局日股，早在2020年時他就已買進這5大商社，且從此次加碼投資的舉措，不難看出他對日股未來的信心。巧的是，不只股神看好日本，國際間也有愈來愈多的資金，正持續挹注日本市場。

從數據面來看，日股表現猶如一隻獅子，正從漫長的沉睡中逐漸甦醒，只不過這場覺睡了將近30年之久。以日經225指數為例，在1990年8月後就再也沒有站上3萬點了，今年5月時才又重新回到3萬點。換作是東証指數表現也有類似的情況，同樣也約在1990年8月後，除了在2021年全球大牛市之下有短暫站上2千點外，就鮮少出現2千點以上的表現，而在今年3月初時又再度重返。在在都顯示出，日股正迎來新一波的大成長行情！

若再觀察近1年（2022.05.29～2023.05.30）來的全球各主要市場表現，期間歷經了2022下半的空頭與今年的反彈行情，美股S&P 500指數報酬表現為4.57%，台股加權指數0.61%，反觀東証指數為12.91%，明顯優於其他市場，可說是非常亮眼！從數據上再度顯示，無疑地，日股正在擺脫失落的30年、且還在起飛中！

跟著股神錢進日本！用ETF布局日本大未來

不過，投資人若想投資日股，並不需要複委託或開海外券商帳戶等複雜手續就能參與日本市場，最簡單的方式就是投資日股ETF！且ETF囊括多種產業及成分企業，風險上比投資單一個股來得小、又能搭上這班日股的成長列車。

盤點國內上市櫃ETF中，以日股為投資對象的目前共計有3檔，分別是成立最早的富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）和元大日經225（00661）。不過雖然3檔都是投資日本，該如何找出適合自己的ETF呢？或許可先從下面這3大面向先著手：

1.布局範圍

首先是指數的部分，00657和00661同樣追蹤「日經225指數」，該指數涵蓋了東京證交所裡最具代表性的225檔股票，也因為追蹤同指數的關係，所以在2檔ETF在成份股上皆相同，只是權重略有差異。

而00645追蹤指數為「東証股價指數」，成分股超過2,000檔，涵蓋了日本整體市價總額約97%以上，採市值加權法計算，也就是說它不只涵蓋大型股，中小型股也有囊括在內，因此和日經225指數相比，涵蓋的產業和企業更多、更廣，就像是台灣的加權指數一樣，能夠充分反映股市動向、極具整體市場（日本）代表性。

2.基金規模

基金規模越大代表越多投資人認同該ETF，通常在股票市場中也是較熱門且流動性較佳之標的。當市場流動性越活絡，代表投資人越容易進行買賣，想要投資時容易用合理價格入手，想要獲利了結時也容易脫手。同樣是投資日本股市，富邦日本(00645)之基金規模為台灣日股ETF中最高，若想投資日股不知從何下手，不如選擇最具代表性的標的是較佳的選擇。

3.價格高低

最後是「股價」，對資金不多的投資人或是小資存股族來說，投資的每分錢也得花在刀口上，且投資門檻（股價）愈高，也愈不容易入手，持有部位數較少、累積也較慢，因此股價高低也可是個考量指標。而在3檔中，00645的股價顯得相對最為親民，攤開過去5年的歷史年均價來看，大多不到30元，算是相對好入手的一檔。

最後，附上3檔日股ETF的主要產業布局與持股資訊，供有興趣的朋友參考。這波連股神都不願錯過、投資日本的大好機會，你準備好了嗎？