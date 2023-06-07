00713、00878、006208、00772B每月存股3千！ 她：堅持二十年月領2.7萬

財經雪倫《投資嗨什麼》中分享，錢真的要「用錢滾錢」，才能夠放大資金效益，不然錢只會被通膨怪獸越吃越少，再加上可以預期政府的補助或是勞退金只會越來越少。

所以一定要趁年輕還有體力，做好理財這件事情，真的很重要，才能過好以後中晚年的退休生活。

根據一份調查顯示，在50到64歲的屆退族，覺得需要837萬元才可以退休；就以這個數字為目標，不靠政府補助之下自立自強，用四檔ETF去規劃好自己的退休現金流，存好存滿退休金。

以下為影音內容：

富邦台50（006208）是大盤指數ETF，可以預期台灣未來的經濟發展不會越來越爛，只會越來越好，所以投資這檔的目的是為了賺取「資本利得」。

至於元大台灣高息低波（00713）跟國泰永續高股息（00878）還有中信高評級公司債（00772B）就是為了股息還有債息，這樣的組合涵蓋了市值、股息跟債息，全面都兼顧到了。

這4檔ETF跟大盤平均指數來看的話，分別有高（006208）、中（00713、00878）、低（00772B）不同的連動性；如果同有持有這四檔ETF是不是可能建構一個相對比較穩健的組合。

006208一年除息兩次：7、11月 00713一年除息四次：1、4、7、10月 00878一年除息四次：2、5、8、11月 00772B每月都配息：1至12月

績效部分，從成立截止至4月30日的累積報酬，去計算出所得的含息報酬率，006208、00713、00878都有11％含息年化報酬率，00772B雖然只有1％，但投資債券ETF是為了它相較穩定的息，不是為了報酬，規劃這檔是為了每個月能夠穩定的息，且投資債券的報酬，本來就要比股票來得低，要有這樣的認知。

假設每個月每檔各存3000元，20年後大概可以有842萬（假設期間的股票都跟5月15日一樣），這樣計算出來之後，20年後每年可領股息是32萬8千元，算下來每個月可以領2萬7千元。

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