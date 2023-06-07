快訊

台版「熔爐」狼師惡行曝 小學生當女友、喇舌、比賽開房間

溫哥華返台班機延誤 旅客怨長榮毫無歉意：睡機場只給一瓶水和一片餅乾

獨／前董事長林崑海遺孀淚訴大義滅親 三立3點聲明：一切合法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00713、00878、006208、00772B每月存股3千！ 她：堅持二十年月領2.7萬

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

財經雪倫《投資嗨什麼》中分享，錢真的要「用錢滾錢」，才能夠放大資金效益，不然錢只會被通膨怪獸越吃越少，再加上可以預期政府的補助或是勞退金只會越來越少。

所以一定要趁年輕還有體力，做好理財這件事情，真的很重要，才能過好以後中晚年的退休生活。

根據一份調查顯示，在50到64歲的屆退族，覺得需要837萬元才可以退休；就以這個數字為目標，不靠政府補助之下自立自強，用四檔ETF去規劃好自己的退休現金流，存好存滿退休金。

以下為影音內容：

富邦台50（006208）是大盤指數ETF，可以預期台灣未來的經濟發展不會越來越爛，只會越來越好，所以投資這檔的目的是為了賺取「資本利得」。

至於元大台灣高息低波（00713）跟國泰永續高股息（00878）還有中信高評級公司債（00772B）就是為了股息還有債息，這樣的組合涵蓋了市值、股息跟債息，全面都兼顧到了。

這4檔ETF跟大盤平均指數來看的話，分別有高（006208）、中（00713、00878）、低（00772B）不同的連動性；如果同有持有這四檔ETF是不是可能建構一個相對比較穩健的組合。

006208一年除息兩次：7、11月

00713一年除息四次：1、4、7、10月

00878一年除息四次：2、5、8、11月

00772B每月都配息：1至12月

績效部分，從成立截止至4月30日的累積報酬，去計算出所得的含息報酬率，006208、00713、00878都有11％含息年化報酬率，00772B雖然只有1％，但投資債券ETF是為了它相較穩定的息，不是為了報酬，規劃這檔是為了每個月能夠穩定的息，且投資債券的報酬，本來就要比股票來得低，要有這樣的認知。

假設每個月每檔各存3000元，20年後大概可以有842萬（假設期間的股票都跟5月15日一樣），這樣計算出來之後，20年後每年可領股息是32萬8千元，算下來每個月可以領2萬7千元。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 006208富邦台50 00772B中信高評級公司債 ETF 退休 債券

延伸閱讀

航運指數突然起飛！這次竟是長榮航（2618）帶頭從四月漲到現在

00878收益平準金破5成根本「左右互配」？網：填息了不是嗎

遺產大部分都給孝順的兒子…其他繼承人提訴訟一樣敗訴！ 律師：還好有遺囑

相關新聞

00878這次配息持有幾張要繳二代健保？ 他估算後驚：153張都還不用

00878有「收益平準金」機制，收益平準金無需繳納補充保費，因此要將收益平準金佔比排除，其餘給付總額加總後若超過2萬元即需扣繳補充保費，至於收益平準金佔比則是要等收益分配通知書出來，才知道所佔比例為多少。

0056改季配息怎操作？專家神舉例：選pizza口味和尺寸比被切成幾片更重要

配息並不是免費的午餐，也不會為投資人帶來額外的回報，重點還是要放在總報酬。一塊餅不管再怎麼切，也不會因此而變得更大。

00713、00878、006208、00772B每月存股3千！ 她：堅持二十年月領2.7萬

錢真的要「用錢滾錢」，才能夠放大資金效益，不然錢只會被通膨怪獸越吃越少，再加上可以預期政府的補助或是勞退金只會越來越少。

月存2.5萬退休金 想拿8％報酬很OK！基本開銷靠「這款ETF」：夠穩讓人有信心

如何對抗綠通膨？從「2023退休理財暨永續投資大調查」結果顯示，目前投入永續投資的受訪者，似乎已「嘗到甜頭」，對於未來退休金準備也更具信心。

復華推 ETF 股利通知書電子化 少了個資洩露風險還兼做環保

存股型ETF掀起投資熱潮，不少投資人不只買一檔，加上配息頻率從年配逐步進化到月配，每年收到的紙本股利通知書將相當可觀。復...

復華推 ETF 股利通知書電子化 避免洩漏個資兼做環保

存股型ETF掀起投資熱潮，不少投資人不只買1檔，加上配息頻率從年配逐步進化到月配，每年收到的紙本股利通知書將相當可觀。復...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦