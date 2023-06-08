賺股息也賺價差？高股息ETF 三大投資攻略

2023年，高股息ETF大多發揮了抗跌特性，在迎來除權息旺季，加上最近台股開紅盤，人氣更是強強滾！

像是本月就有6檔台股的高股息ETF準備除息，包括六檔季配的群益台灣精選高息（00919）、兆豐龍頭等權重 （00921）、凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30 （00918）及一檔月月配的永豐優息存股（00907）。

攻略一〉觀察成分股與配息策略

近期成交量最大的「人氣王」，堪屬群益台灣精選高息ETF（00919），年化配息率達到雙位數的11.1％，其採取季配，每單位配發0.54元。

由於00919是新成立的ETF，在閉鎖期後首度公布配息，根據群益投信公告，本次除息日為6月16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日則為6月15日。

截至5月底，台股掛牌的11檔高股息ETF中，凱基優選高股息30（00915）連續保持紅12紀錄；連8紅以上的也有4檔，分別為富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息ETF（0056），就可見有多受投資人青睞。

00919連結的臺灣精選高息指數最新前十大成分股的現金股利率平均達14.27％。觀察00919公告的前十大持股中，就有三檔航運股，包括陽明、長榮和萬海，而其餘的鈊象、聯詠、矽創、瑞鼎、聯發科及瑞昱等，也均是IC設計與晶片領導龍頭廠商。

群益投信的策略是，為了成分股能穩定選到高息股，5月宣告股息後進行換股、精準卡位、12月選股時考量到EPS成長率，超前部署隔年的股息股價潛力股。

由於現在新一代的高股息ETF，大多帶有平準金機制，也就是說雖然新股東有可能會配到本金，但配息一致，不會被稀釋，確保全體股東權益。所以雖然規模不斷變胖，但至少領到的股息是確定的，只需觀察後續配息力道是否能持續。

（示意圖／Ingimage）

攻略二〉匹配選股邏輯，高股息也能賺利得

值得注意的是，台股衝破萬六大關後，不少ETF投資人期待不只領息，還能賺價差、保有資本利得的空間。

如電腦及週邊設備業上市指數今年以來漲幅將近4成，遠高於加權指數漲幅的14％，且10年平均股利率超過5％。

與其連結，最近宣布首次配息的大華優利高填息30（00918），在一籃子的30檔成分股中，科技產業的占比將近七成，今年以來漲幅也已超過2成。值得注意的是，其強調不僅是關注「股利率」，也是目前唯一一檔將「填息紀錄」納入指數篩選原則的台股高股息ETF。

展望後市，大華優利高填息30經理人鄭翰紘指出，電腦及周邊設備族群歷經近兩季度的庫存調整，加上AI題材的強力需求帶動，逐漸擺脫陰霾。第三季旺季即將來臨，台股目前產業庫存需求去化接近尾聲，可望有回補庫存需求。再加上蘋果新機亦可望帶動鏡頭、半導體等相關題材持續發酵。

凱基優選高股息30 （00915）所連結指數的選股邏輯是，剔除位居產業高檔的弱勢股，更能精選出擁有穩健息收保護下檔、又具備營運競爭力能在景氣恢復時率先受惠的績優成分股。

基金經理人顏良宇也表示，觀察第二季，受惠 AI伺服器能見度高，NVIDIA公布優於預期的財報數字，並給予下一季度優於市場預期50％的季營收展望，進一步帶動台股相關題材的權值股上漲。

因此，儘管市場面臨中美兩大市場消費需求未見明顯復甦、外銷訂單連8黑等因素影響，台股評價及獲利預估仍有一定程度支撐。

攻略三〉善用配息週期打造多元組合，替自己加薪

只是，依照現行法令，股利超過2萬要被扣二代健保補充保費1.91％，面對規模愈趨龐大的息收商機，2020年發行的國泰永續高股息（00878）首度「季配息」機制導入國內股票型ETF後，也帶起一股潮流。

國泰永續高股息ETF 基金經理人游日傑分析，台灣人青睞00878的原因，最大主因是成分股中多為長期總報酬穩定，並具有相對高殖利率的企業，再者其為台灣首檔季配息的台股型ETF，每季分配投資收益，且為市面上唯一兼具ESG與高股息特性的台股ETF。

成立15年、連續12年配息填息的老牌高股息ETF ─ 元大投信高股息0056，也在日前順應潮流，宣布正式從年配改為季配息，未來除息月份訂為1、4、7、10月，最快7月就可配，元大投信表示，投資人不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨。

目前元大投信旗下已經有三檔季配息台股ETF，包括0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息。

除了投資屬性有所差異，游日傑也推薦買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合，創造穩定現金流來源。

專家提醒，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

此外，應同步考量「總報酬」、「持股體質與屬性」、「周轉率」、「費用率」等面向，才能在琳瑯滿目的ETF中，挑出適合自己的存股組合。

（本文出自2023.06.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）