00878沒剔除開發金原因曝光！專家「金融股占比沒下修」：殖利率預估同樣在5％

為何國泰永續高股息（00878）在5月份更換成分股時，沒有將開發金剔除？

百萬財經YouTuber柴鼠兄弟在新影音中解釋原因，並說明本來預估00878會下修金融股占比，但現在維持和換股之前一樣，用30檔成分股計算殖利率，兩種算法都落在4％左右，不過就00878的淨值來看沒有破發股息，所以預計能加入資本利得的配息，預估今年00878的年化殖利率還是在5％左右。

以下為影音內容：

為何沒有剔除不配息的開發金？

00878五月份的換股已在6月2號完成了！

兩進：緯創、日月光 兩出：國巨、中華電

而其中最具爭議性的開發金沒有被刪除，國泰也於5月31號的新聞正式回應提到，指數調整的審查資料基準日，是截至調整生效日之「上一個月底」，也就是4月底，重點必須是股東會核定才算數。

意思就是說，開發金就算在今年4月之前，宣布不配股利，但因為還沒有經過股東會確認，所以還是不會被00878刪除。

而目前00878的30檔成分股，今年的股東會幾乎都排在5月底甚至6月才召開，也代表00878上半年的定期審核，根本不可能把「今年最新的配息結果」評估進去；因為很少有公司會在4月底之前，就把股東會全部開完。

所以要等到下半年的調整，才會反應今年的股利政策。

簡單來說，5月這次調整的還是「過去1年與3年」，也就是2022、2021和2020，在這三年不管是開發金，其他金控股或是台泥，殖利率並不低。

所以在6月2號整個調整完之後，目前00878的金融占比還是維持在25％左右，跟5月19號調整之前的比例幾乎是一樣的，那代表今年很多公司「殖利率下修」或是不配息的情況，00878要等到8月或11月底的調整才會有所反應。

但老實說，這些指數審核的細節和資料認定的方式，00878說明書裡面並沒有清楚揭露，這次的開發金就凸顯了這個問題，如果相關的規定有明確寫在說明書裡面，那大家第一時間就可以找出合理的解釋，00878就可以不用被誤會沒照規定調整了。

建議可以把MSCI資料審核的截止日，和股東會核定的這個部分，新增到00878的說明書裡面，讓因果關係可以更清楚，不然類似的爭議明年5月還是有可能再度出現。

00878今年殖利率預估

整理出截至6月2號為止，00878的30檔成分股的現金殖利率，依照權重由高到低來排列。

最高的華碩有6.11％，然後緯創、聯發科和廣達都在4％左右，後面的權重幾乎都在2-3％之間，非常平均，只有日月光是低於2％。如果在權重落差不會很大的情況之下，直接把30家的殖利率粗暴平均可以得到4.2％；用占比加權算出來則是4.13％，兩種算法也沒有差非常多。

意思是說，假設這30家公司在6月2號一起除息好了，00878的殖利率就是4％出頭左右，因為今年開發金沒有配息，所以有多少拉低一點平均，而且還沒有扣掉4月已經除完息的廣達、仁寶和光寶科，雖然光寶科7-8月可能還會有一次，但整體來看00878今年來自股息的殖利率確實不高。

不過目前00878淨值18.61並沒有破發，代表可以把資本利得加入配息，所以估計00878今年大概就還是維持在年化殖利率5％左右，投資人可能沒有辦法期待太高，反正00878一直都不是走超高配息的路線。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載。