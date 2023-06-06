買0050兩年半…他怨「報酬1.49％」想賣！網：我00878不算股息10％

台灣首檔ETF元大台灣50（0050）擁有不少粉絲，但有投資人表示，他定期定額投資0050已超過兩年半，至今未實現損益只有1.49%，終於解套的他正考慮賣出持股。然而其他網友卻表示，「玩指數型股票就是起伏會很大」，且長期投資的時間要拉長到十年以上，短短兩年就嫌棄賺得少，可見不適合這類標的。

一名網友在PTT發文詢問「現在是不是出清0050停扣的好時機？」他從2020年10月起定期定額投資0050，至今未實現損益只有1.49%，對比其他股票標的，0050對他而言特別不來勁，但是終於解套了，因此他考慮儘速賣光出坑。

他補充表示，「已經持續扣了很久沒有間斷，去年6月開始還加碼扣。但是一直都是負的，搞不懂為什麼會這樣，定期扣其他個股也都有賺，只是很懷疑繼續扣下去什麼時候才會賺錢，會不會又變負數」。

其他網友卻多不支持他的做法，紛紛留言「你先想你賣光錢要拿去幹嘛」、「先賣一半」、「指數型ETF讓你這樣玩的喔」、「我建議你買高股息，穩定現金流」、「買ETF只看兩年的短線仔還是趕緊出清吧」、「你買股票只為了解套，那你還是快點賣出吧」。

還有人留言「玩指數型就是起伏會很大，還不如買878每季領配息」、「你這麼做等於自白你不知道定期定額的意義是什麼」、「去問當初吹0050的人啊 我878不算股息都快10%了」、「紅燈不賣，現在藍燈才在賣？」、「長期投資都是10年起跳，不然你賣掉要幹嘛？」

不過也有人留言「1%真的怪怪的，你運氣不好」、「你如果現在需要用到錢，可以賣啊，沒用到當然是放著」、「心臟小就出坑免得睡不好」、「買股票解套真的超爽的，我是馬上賣掉就是了」。不少人懷疑他的數字有誤，留言「我不定期不定額一個月帳面賺6%，你兩年股息再投入也沒那麼慘吧」、「不太對吧，即使你股利沒有再投資也不該只有1%多」。