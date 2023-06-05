緯創現在股價較貴非買進好時機！ 專家：我有00878能當作間接持有
看到今天（6/2）的新聞，上面排名了各大企業的平均薪資，第一名是日月光，平均年薪有550萬！
而除了日月光以外，竟然在前10名中，其它還有8名也都是半導體，台灣不愧是半導體大國。
除了年薪排名第一的喜訊以外，日月光今天（6/2）股價還大漲4％，創下2021年底以來的新高，表示在這之後買股票的人都賺錢、解套了。
封裝測試這波也深深受惠AI趨勢，像日月光昨天（6/1）公布最新的技術FOCoS-Bridge，正是針對AI和HPC（高速運算）需求設計的，可以達到更高頻寬還有更快的傳輸速率，日月光就提到HPC和伺服器SoC需求已經達到光罩尺寸極限，同時還需要高頻寬記憶體集成。
這就是FOCos-Bridge技術上場的時候了，簡單來說，可以有效的整合高頻記憶體元件和晶片，也期望新技術的推出，能夠吸引到更多大客戶下更多訂單！
另外還有一點是，日月光今年的股利發8.8元，是歷年來最高的現金股利，殖利率大約在7.55％左右，這次跟緯創一起被選入00878的成分股，真是多喜臨門。
所以雖然現在股價比較貴，不是買的好時機，不過我也是有00878的，就當作是間接持有，一邊再繼續等待它出現好價格吧！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言