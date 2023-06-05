緯創現在股價較貴非買進好時機！ 專家：我有00878能當作間接持有

看到今天（6/2）的新聞，上面排名了各大企業的平均薪資，第一名是日月光，平均年薪有550萬！

而除了日月光以外，竟然在前10名中，其它還有8名也都是半導體，台灣不愧是半導體大國。

除了年薪排名第一的喜訊以外，日月光今天（6/2）股價還大漲4％，創下2021年底以來的新高，表示在這之後買股票的人都賺錢、解套了。

封裝測試這波也深深受惠AI趨勢，像日月光昨天（6/1）公布最新的技術FOCoS-Bridge，正是針對AI和HPC（高速運算）需求設計的，可以達到更高頻寬還有更快的傳輸速率，日月光就提到HPC和伺服器SoC需求已經達到光罩尺寸極限，同時還需要高頻寬記憶體集成。

這就是FOCos-Bridge技術上場的時候了，簡單來說，可以有效的整合高頻記憶體元件和晶片，也期望新技術的推出，能夠吸引到更多大客戶下更多訂單！

另外還有一點是，日月光今年的股利發8.8元，是歷年來最高的現金股利，殖利率大約在7.55％左右，這次跟緯創一起被選入00878的成分股，真是多喜臨門。

所以雖然現在股價比較貴，不是買的好時機，不過我也是有00878的，就當作是間接持有，一邊再繼續等待它出現好價格吧！

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