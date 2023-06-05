短線獲利贏存股好幾年…還堅持什麼？ 他：這些人有財富自由嗎

複利這個詞人人都能朗朗上口，求學過程中的數學課也有學到。複利這麼簡單易懂，為什麼真正財富自由的人少之又少呢？

原因有兩個，底下說分明：

第一：穿遂效應作祟：

複利是相當枯燥緩慢的過程，就像在鑿隧道一樣。越鑿越深發現越來越黑暗，好像沒有盡頭一樣。

但只要堅持到最後，就會看到越來越亮的光。可惜許多人在中途就因為太黑暗、太漫長而放棄了。

第二：大腦的「立即獲取」與「損失趨避」傾向：

大家都知道貝佐斯與巴菲特的對話。

貝佐斯問巴菲特：「你的方法這麼簡單，為什麼大家不願意做呢？」

巴菲特說：「因為大部分的人不願意慢慢變有錢。」

連存股超過十年的我，看到身邊的人突然炒短線做價差賺了幾十萬元，都會有點心癢癢的，更何況心智不夠堅定的新手朋友呢？別人兩個月的報酬就贏過我辛苦存股兩三年的獲利，我幹嘛傻呼呼的存股？

但問題是這些短線獲利的人，到底財富自由了沒？

人的大腦有另一個傾向叫做「損失趨避」，意思就是他會假裝沒看到虧損這件事情，或者避免談論這件事。

所以你大概很常聽到某人說他又從哪支標的賺到錢，但是應該很少聽到他分享賠錢的經驗，因為連他自己大概都不想面對。

損失趨避的另一個效應會在於我們看到股票虧損的時候心理會很痛苦，會想賣掉虧損的股票，眼不見為淨。

停損要看情況，若是好公司遇到倒楣事，大家都知道應該要加碼，股災來的時候天天都便宜，問題是過去幾年中美貿易戰、新冠肺炎、2022升息...

你是賣股票還是買股票呢？

常聽人說投資就是人生態度。先坦誠面對自己，才有辦法坦然的應對股市裡的變化。最重要的是，你必須忍耐複利枯燥無趣而且緩慢的過程。這真的不容易，尤其是在空頭來襲的時候。

帳面虧損造成心理壓力的成本，絕對絕對超過你的想像！！！容許我用三個驚嘆號；這就是為什麼複利知易行難的地方。

理財小天地裡頭，大家都在宣揚複利的好處，但是有遇過大型股災的人才會知道，複利的難題就是「在最絕望的時候也必須繼續堅持」。

祝福存股的夥伴們都能一起堅持十年、二十年，一起穿過漫長的隧道，迎接享受複利的喜悅。

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