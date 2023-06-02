00878「投資CP值」輸這檔ETF！ 專家：多一倍費用沒獲得等量回報
看FC大叔講臺灣ETF的規模排名讓我聯想到一件事。
按ETF受益人數來排名，高股息絕對是大幅領先。但如果按「投資CP值」來看呢？
國泰永續高股息（00878）
00878去年的總費用率是千分之5。
根據5/30公告的基金規模來看，2039億一年約要付出10億1千9百多萬的總費用。除以總受益人數103萬多人，每個人平均約要負擔989塊；而00878今年以來的總報酬率約為17.77%。
元大高股息（0056）
006208去年的總費用率是千分之2.4。
根據5/30公告的基金規模來看，539億一年約要付出約1億2千9百多萬的總費用。除以總受益人數26萬5千多人，每個人平均約要負擔488塊；而006208今年以來的總報酬率約為18.41%。
結果高股息付出多一倍的費用，但卻沒有得到多一倍的回報，甚至還輸給大型股市值指數ETF。原來為了求安心也是得要付出相對高的代價啊...
◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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