0056如願改季配息…組00878、00713可領月配！ 她：這檔我先不買

不久前，才有大大說希望0056也改成季配息，沒想到真的如他所願，要改成季配息了！而且還加入了「收益平準金」機制，真好。

這次的大改動與時俱進，符合現在大家想要趕快領到股息的心態，應該也是想要跟00878對決喔！

0056的除息時間之後會是1、4、7、10月，所以下一次最快除息就是7月，我看很多大大都說可以跟00878和00713一起持有。

因為00878配息是2、5、8、11月；00713則是3、6、9、12月，搭配下來，每個月都可以領到股息。

如果自己對這3檔都有理解和研究，有詳細規劃好的話也很不錯，可以從小小包租婆、包租公開始慢慢當起，相信會非常有成就感，但一定還是要量力而為，畢竟一次得要照顧3檔ETF。

※00713因為沒有在觀察名單，現階段我還不會考慮買。

整體來說，0056改成季配息我覺得很不錯，對於長期定期定額大大，有機會可以省到補充保費，而且先收到的股利還能更有效益的「複利」，另一方面，對還沒有買的人，因為不用再等那麼久才能領息，可能也會更有意願嘗試去制定定期定額的計畫，這樣很好。

不知道大大們喜不喜歡0056這項改動呢？可以留言給我知道喔。

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