作家被裁員靠買0050財務自由 網抓2重點狠酸：一般人辦不到

知名作家施昇輝自稱「樂活大叔」，他分享自己在43歲時經歷過一段被裁員的時光，最終以投資ETF元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)達到財務自由。不過PTT眼尖網友挑出重點，直言「43歲房貸都還完，還有一筆存款，我就問這樣的人多還少？」

施昇輝說當年擔任證券業承銷部主管，43歲的他不幸被裁員，所幸當時還有存款，加上房貸已還完，他便把手上所有股票賣掉，全部投入追蹤大盤指數的元大台灣50(0050)，最終成功翻轉人生。

PTT網友大讚，樂活大叔歷經股市反轉大行情，決心投資大盤指數，不只不用擔心股票風險，還有大盤搭配KD指標買賣訊號，如今成功樂活人生，甚至又再添三間不動產。

然而其他網友認為，本身無房貸、有存款就已是人生勝利組，有人留言「他就是剛好站在勢頭上，43歲沒房貸又有很多存款，不然一般人哪有可能這樣」、「正常人版本：遇到KD鈍化房子都賠了，住進公園」、「文章裡沒提到他買了多少0050，其實轉投資不動產才是重點吧」、「當初他靠0050和0056紅起來的，然後這幾年就轉職成買房萬歲一派」、「人家失業時身家幾千萬」。

還有人留言「他買房地產比買股票有效率多了」、「關鍵在於43歲還完房貸，這點要先滿足才能把書繼續往下看完」、「他本金應該破千萬」、「先決條件=有房無房貸+有別人能養家」、「本金夠玩KD比起一直抱著的好處在大盤沒有向上也能賺」、「重點是要有房有存款」。