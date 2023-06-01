買00919搭配0056+00878每月領股息！ 3種「月月配息」組合曝光

元大投信26日時宣布，元大高股息（0056）做出兩重大變革：由年配改為季配息、並同時納入收益平準金機制，除息月分訂為1、4、7、10月，今年7月將進行第一次季除息。有投資人考慮投資0056、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878），達到「整年月月配息」的結果，其他人坦言「可行」，且每個月都能有被動收入。此外，0056+元大台灣高息低波（00713）+00878、0056+元大臺灣ESG永續（00850）+00713都可達到月月配目的。

有網友在論壇Dcard發文表示，本來就有投資0056，接著因為00919配息高，也趁低點買進，現在看到0056改季配息的消息，因此考慮投資0056、00919、00878。

該網友表示：

0056配息月份：1、4、7、10月 00878配息月份：2、5、8、11月 00919配息月份:：3、6、9、12月

等於一整年「月月配息」，直呼「很狂欸」。

其他人則支持留言「這方法邏輯其實可行啊，每個月都有被動收入進來，其實挺爽的」、「我...無法，你是大戶才可以買那麼多吧，這根本本多終勝啊，我買殖利率最高的那檔就好」、「月月配也太狂」、「我00900是不是要換成00919」。

其實不只這麼搭配可以達到月月配的效果，00713自2022年9月起改為季配息後，配息月份同樣是3、6、9、12月，因此：

0056配息月份：1、4、7、10月 00878配息月份：2、5、8、11月 00713配息月份:：3、6、9、12月

也可達到「月月配息」目的。

而00850將於2023年8月16號由年配息改為季配息，配息月份與00878完全一樣落在2、5、8、11月，若想「月月配」，投資人也可考慮「0056+00850+00713」的搭配法。