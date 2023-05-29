00929「月配息ETF」很吸引人能投資嗎？ 專家勸：別被迷惑了

【撰文・JC@財富自由的路上】

最近有一檔新登場的ETF，是復華投信推出的00929 復華台灣科技優息ETF，是台灣第一檔月配息的ETF，火熱的申購引起長輩的注意，雖然，我不建議他去買，但後來他還是買了。

人很奇怪，當你沒有買這檔ETF的時候，你會去找到他的缺點，專注在他的風險，告訴自己不應該買，可是如果你自己手上有這檔ETF之後，你卻會告訴自己它有多好，你又會去專注在他的收益，這就是人們的認知偏差。

00929 復華台灣科技優息ETF

當我問起長輩，為什麼會想要買這檔ETF時，他的回答是，有月配息，殖利率高，比定存來得好很多。

看來長輩就是被月配息給綑綁了，沒錯，對於退休的老人家，月配息是很好的機制，每月都有股息入帳，會讓生活變得安穩很多，美股很多的ETF都是月配息，我也用美股來實現月配息的資產組合，機制沒有不好的地方，那為什麼我還是覺得那個地方怪怪的呢？

我了解了一下00929 復華台灣科技優息ETF宣稱回測的五年平均股息率約7.5%，主要追蹤指數為臺灣指數公司所編製的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，主要投資持股方向，都是電子股，雖然台灣是科技島，電子產業鏈完備，但投資目標都是電子股，我還是覺得不妥，原因如下：

被月配息吸引的有可能是年紀大的長輩，他們的初衷很簡單，只是想領比定存來的高的利息。

然而，00929 復華台灣科技優息ETF在上市公司配息潮過後，每個月還可以配出一樣的股息嗎？需要打上問號，當月配息的金額逐步的降低時，收到的配息減少後，還能夠耐心持有嗎？會不會又因為這樣而賣在錯誤的位置上呢？

長輩的風險有ETF跌價與股息變少的風險。

因為00929 復華台灣科技優息ETF主要投資目標太過於集中在電子股，無法分散風險，而電子股跟景氣循環有很大的關連性，假設，因為電子股景氣不好，而致使00929 復華台灣科技優息ETF跌價，則長輩需要有耐心的繼續持有，才能真正賺得到股息。

再來，電子股產業的波動巨大，這應該不是退休人士想要持有的產業，一般退休人士會希望持有穩定產出現金流的產業，不會希望這產業的公司，下一個十年就消失不見，但是，電子產業是有可能讓一家公司在產業循環中消失的。

最後，配息還是重點，當電子產業波動大，沒辦法穩定的成長時，公司是不是還可以每年穩定的配出高股息，更別說00929 復華台灣科技優息ETF配息的來源，有部分是收益平準金，新投資人會有自己領到自己投資的本金的疑慮。

月配息不是重點

當然，長輩開始知道用高股息來安排自己的生活收入，不再殺進殺出的短線交易總是件好事，但退休人士總是會找尋穩定配息與每年股息穩定成長的標地，來當作投資的重要參考依據。

或許00929 復華台灣科技優息ETF是一個很穩定的月配息ETF，但我還是會擔心，一但開始跌價之後，長輩還有沒有持有的信心，就是整個財富累積的最大考驗。

所以，如果要我給出一些建議，我會説月配息不是重點，不要被月配息給迷惑了，你需要的是一個年年穩定配息，甚至年年股息都會成長的ETF，然後，把配息再投入，這才是巴菲特要告訴我們有關於復利的事。

慢慢地變富有

貝佐斯說，有一次我問巴菲特：你的投資理念非常簡單，而且你是世界上第二有錢的人……為什麼大家不直接複製你的做法？巴菲特說：因為沒有人願意慢慢地變富。

這句話有沒有擊中你的小宇宙呢？至少是擊中我了。

為什麼巴菲特會這樣說呢？

大家知道巴菲特是全球富豪的前幾名，我們羨慕他的財富與睿智，只是你知道巴菲特的99.8%的財富都是在他50歲以後賺到的嗎？很驚訝吧！為什麼跟我們的想像差這麼多呢？原因就在複利需要時間，複利不是一個線性的發展，而是呈現指數型的爆炸性上揚。

我們普通人都希望能夠快快的富有，但是我們沒有時間去等待，我們怎麼會沒有時間呢？所以，我們透過高風險的投機去爭取短期的高報酬，但是，這是一拍兩瞪眼的事情，高風險意味著本金被消失的機率提高，意味著你的行為是在賭博，當運氣來到你這邊時，你很可能把把開胡，但是很多次的但是之後，最有可能的結局卻是兩袖清風之後的仰天長嘯。

我們該把人生的主控權交出去給穩輸的賭博式投資嗎？真的不要，我們應該拿回投資的主導權，問問自己，願不願意慢慢地變富有，交出時間，然後一階一階的往上爬，等待會是你最好的朋友，它總是在最後的最後打開雙臂迎接你。

作者：JC@財富自由的路上

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：月配息很吸引人，但你需要買00929 復華台灣科技優息ETF嗎?