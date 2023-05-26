00679B溢價高換成00687B避免被「割韭菜」？ 專家：取決於持有多少張數

升息循環即將結束，投資人預期債券價格就快觸底，紛紛搶進美債ETF，也因此造成元大美債20年（00679B）大幅溢價。元大投信新申請單位就快上市，估計溢價會開始快速收斂。目前（5/24）00679B淨值約30.7，溢價約3.5%。

網路上又出現了「割韭菜」的評論，認為散戶不做功課，活該被吃豆腐。也出現很多教人如何「割韭菜」的方法，例如先賣出，待市價收斂跌至淨值在買回；又或者先賣出，將資金轉進同為20年美債、且市價貼近淨值的國泰20年美債（00687B），待00679B市價跌回淨值，在賣出00687B重新買回00679B。

種種「割韭菜」的方法甚囂塵上，版主如何看待這些消息？！

首先，20年美債是值得持有的產品，00679B上市價格約40元，若是上市初期就開始定期買進至今，現在的平均成本一定遠高於目前的即時淨值，難道可以說這些人是「韭菜」嗎？事實上，版主認為這些人才是真正的長期投資人，好產品就是要長期投資。

其次，不論是股票或債券，價格走勢本就非常難預測。例如，兩年前買進00679B，假設當時買進的市價38元，且當時完全沒有折溢價，放到今天淨值卻僅剩30.7元，可以說當時38元買進的人很韭菜嗎？！不行，因為當時並沒有溢價。假設有一位散戶今天溢價3.5%買進00679B，被稱為大韭菜，如果兩年後00679B的市價與淨值漲回35元，是否該改稱這位散戶為神人？！這個淺顯的例子說明了價格走勢是非常難預測的，存股是長達20年、30年的馬拉松，以一時的獲利或虧損評斷投資行為正確與否，大可不必。

最後，是否該先賣出00679B，待溢價收斂再買回？！版主認為，取決於持有多少張數。如果僅持有3、5張，影響金額其實不大，實不必過度操作，待溢價收斂繼續買進攤平就好。如果持有張數比較多，可以考慮先出脫1/2~1/3，待溢價收斂再行買回。版主不建議將賣出00679B的資金轉進同為20年美債的其他ETF，如果轉過去價格卻下跌，豈不是白折騰一場！

事實上，版主不認同過度操作。為了貪價差，出現大幅溢價就先賣後買，這是投機行為，與版主奉行的存股背道而馳。如果常常做這種投機操作，久了怕是又會走回賺價差的老路。

真正的存股投資人看的是整體資產組合，只要整體資產是獲利的，其中幾檔帳面虧損也就無傷大雅，實在不需硬是要強求證券資產帳面檔檔都要正報酬。

好的產品就是長期投資，做好股債比例配置絕對比一時的溢價還重要。市場永遠充滿許多干擾存股的雜訊，有些雜訊最好避而遠之。

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