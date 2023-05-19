00878「填息」股價更站上18元！ 網問：獲利5%想先賣再買行嗎？
國泰永續高股息（00878）於17日除息0.27元，16收盤價為17.97，除息之後的價格為17.7元（17.97-0.27），今日收盤價格為XX元，僅發3天就完成填息；18日規模更衝上2,007億元大關，創下新高。
可見00878是檔非常熱門的ETF標的，就有投資人投入11萬買進00878，預計下個月配息金額可領到1800元，獲利逾5％，若賣出可賺6000餘元，讓他猶豫是否先賣再買。但有網友建議「正值多頭行情先持有，轉空再賣」，也有人表示，除息後通常股價會下跌，因此先賣再買沒問題。
一名網友在論壇Dcard發問「00878除息後該賣嗎？」他表示，自己投入11萬買進00878，下個月配息約可領1800元，目前獲利逾5%，若賣出可賺6000餘元，正在猶豫先賣掉手上持股，等到除息後價格下降再買進。
其他網友則分兩派，有人建議繼續持有，留言「要確定價格會下去」、「如果你賣掉他一路填息上去不就不用買了」、「正值多頭行情建議持有，轉空再賣」
但也有人支持先賣再買，留言「入袋為安，再說6000都要配到三次才有了，現在賣掉等九個月後再買回來就好了」、「是我會賣etf，等掉了再買，本來就是評估賣掉跟股息哪個比較賺，而且除息完通常也真的會掉」。
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