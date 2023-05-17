00878搭這檔可享「息利雙收」！績效不如大盤是隱憂？ 專家：基準點就錯了

首檔百萬人氣王的高股息ETF 00878，在5月17日（週三）除息，其和0050、0056從交易量、規模和受益人數來看，堪稱為三大國民ETF。但在投資上，又有哪些策略必須留意？

截至今年第一季，台股ETF上市櫃共48檔，資產規模首度突破1兆元大關，來到1兆66億元。

而最近話題十足的，就是掛牌兩年餘，國泰永續高股息ETF（00878）了！其不但榮登台股首個受益人數超過百萬的ETF人氣王，就連規模、交易量均不輸老前輩0050、0056，這三檔國民ETF，究竟魅力何在？

00878今年3月，其受益人數正式突破百萬大關，而第二季配息則是落在5月17日，每單位可配發現金股利0.27元，試算年化報酬達6％。由於實在「超乎預期」，前一週催出1.4萬名新股東趕搭息收列車，共超過102萬名股民將可領到股利紅包，在繳稅季期間特別有感。

不過，最近才上車的股民要有心理準備，由於除權息季節已過，前一天才買進的配息來源就會來自收益平準金，也就是自己的本金，只是對投資者來說，這筆股利無論配息來源，至少配息金額不會因為受益人數突然激增就被稀釋掉，老股東、新股東既然目的是為了領息，那就堪算公平。

重點是，要注意其主要持股企業前一年的營收情況，或會不會受到景氣循環而影響等。目前00878五大持股為：華碩、英業達、仁寶、廣達及聯強。

00878人氣強強滾，受益人突破百萬

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示，目前上市櫃公司陸續發表季報，台股市場觀望氣氛濃厚，但觀察2013至2022年，10年以來台股每遇6-8月除權息期間，大盤上漲機率高達80％，平均漲幅3.88％。

根據統計，今年上市櫃公司配發之2022年股息，總計達約2兆元以上，為史上第二高，故預期電子、傳產和金融皆有利多機會。

鄭立誠亦指出，「股債雙搭」的策略是2023年主流配置，00878成分股囊括電子、傳產和金融等多元產業，選股邏輯中兼具ESG投資理念，可做為股權配置的選項；而債券配置則可參考搭配國泰投資級公司債ETF （00725B），其投資標的為全球美元計價的投資級企業債，最近一季之配息金額達0.44元。

前述兩檔ETF皆採「季配」機制，00878配息時間為2、5、8、11月，00725B則是1、4、7和10月配息，兩者並存一年的話，就有機會長達8個月都能享受「息利雙收」的甜蜜收益。

只是，對於現在掛牌的ETF高達數十檔，選股指標也不斷推陳出新，不少股民投資ETF，想要價差、股息「兩頭賺」，專家提醒要認清投資目的，不要一廂情願。

像是投資達人股魚便在其臉書「股魚—不看盤投資」提醒：「拿高股息產品來說績效不如大盤是個巨大危機，對比的基準點就錯了啊！00878比拚績效的對象應該是0056、00713、00731、00907、00919這類同樣以高股息為訴求的產品（ETF）。」

0050、0056 歷史悠久常勝軍

至於最家喻戶曉的元大0050在6月即將屆滿20週年，且是國內ETF唯一累計配息金額已超越發行價者。

對於20年前成立時就買進的投資人，早已達成「零成本存股」目標，而其身為第一代市值型ETF，不但投資上市市值前50大企業，更涵蓋定期定額20大熱門個股。

截至4月底，0050的規模約2713億，高達六成七投資在資訊科技產業，其次為金融股及原物料股，前五大持股個股為台積電、鴻海、聯發科、台達電及聯電。

另一方面，證交所統計連續兩個月的ETF定期定額交易戶數均由元大台灣50 （0050）居冠，目前上看20萬大關，其已連續31個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼，到中華電、台達電全數都是0050成分股。

元大投信也指出，在帶動投資人從「存個股」走向「存ETF」的風向的同時，國民經典ETF不但沒有缺席，還引領先驅。

舉例來說，0050第一大權值股台積電在過去20年（2003/3/31-2023/3/31），市值自8400億成長至13.8兆，第二大權值股鴻海2200億成長至1.4兆，整體上市前50大企業市值自5.9兆翻升至33.6兆，創造0050成立以來至2023年4月28日，含息報酬率506.9％，換算年化報酬率約為9％的投資成果。換句話說，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。

元大投信表示，0050長期深受投資人青睞，關鍵原因在於投資邏輯簡單易懂，挑選上市市值前50大企業，緊跟台股表現，主動定期汰弱留強，不用擔心個股營運波動，只要看好台灣龍頭企業成長力，持有0050就絕對不會錯過。長抱0050等於跟隨台股成長，同時也能享受到股息回報。

成立15年餘的另一檔國民ETF──0056規模已突破2000億，簡單易懂的選股邏輯，忠實反映台股高殖利率，憑藉連續12年配息且100％填息的優異成績，成立以來累計配息金額已經達19.35元，距離發行價25元已不遠。其持股邏輯是以高股息為主，前五大持股為長榮、聯詠、緯創、廣達及聯發科。

元大投信強調，以目前配息水準估算，對於成立時即買進的投資人，二～三年後將有望達成零成本存股目標。但，投資人也應留意歷史績效不代表未來績效，個人投資成果會因進場持有時間而異。

（本文出自2023.05.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）