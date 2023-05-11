00882預估2023年配息1.04元！ 他推估：7月約配0.73元

【撰文・小股東】

台灣的投資人偏好高股息產品，「00882中信中國高股息」其投資對象是內地在香港掛牌的H股，績效指標是「恆生中國高股息率指數」。

中國內地上證指數自22年Q4的低點上漲以來，近六個月的時間漲了近15%。00882自2022.10.31最低點9.84股價一路抬升至12.95，漲幅更高達24%。這反應出陸股開始堂而皇之的步入牛巿了嗎？

投資00882的你，開始收獲？亦或是準備大舉投入呢，投資計劃是什麼呢？

ETF這種產品是沒有獨立性的，其成份股股價高，ETF的淨值就高；成份股配息好，ETF就有相應優渥的配息能力。ETF興衰完全就是成份股績效的呈現。

隨著00882的成份股陸續公告了去年度的期末派息信息，這也是今年度(2023) 00882可以實收的股息。我們來幫00882的權益投資人檢視今年的收益變化。

我們都知道個股派息時間是有遞延性的，00882在2023年享有的配息是成份個股2022年的營業利益分享予股東的成果。所以當投資人取得2023年派息時，並不代表成份個股2023年有著相應的盈利佳績。

自2021年起至2022年乃至2023年的企業獲利趨勢有二個面向是不容忽視的： 其一是消費性電子產品在宅經利紅利消失後的明顯拉回，相關類股2021年的業績最佳，並於2022Q4顯著拉回，2023則處於庫存去化的業績低檔。 另一面向是資產類股，尤其是壽險類股在美元升息狂潮下遭逢的資產減損傷害，這部份也顯著地侵蝕了企業的淨值。

請先參考如下表00882於2023Q1季末表列的前二十大權重成份股期末派息數字。下表個股權重佔00882總量之57.14%。

在附表中2023年派息衰退最大者是「中國宏僑」，衰退幅度達51%，該公司是全球最大的電解鋁製造商，其次則是壽險類股的「華新保險」和「中國人壽」，衰退約25%以及「中國銀河」衰退了26%(中國銀河是一家證券商)。

而今年配息較去年成長的則多為銀行類股，增長3至8%不等。其波動幅度不可謂不大。

00882的權益人該怎麼看今年配息呢？再者2024年的派息將反應2023年的業績，會不會更糟呢？

在評估前我們先來看一下中國信託投信對00882最近的管理訊息：

上表是00882與恆生中國高股息指數的績效差異。

00882自成立以來整體績效確實乏善可陳，報酬率為負值21.13%，含息報酬率則為負值7.24%。

比較00882與追蹤的指數績效差異，也差距甚大。若以港幣計價的指數相比因為存在滙兌影響數，所以我們來看以台幣計價的指數其績效仍優於00882ETF甚多。

一般而言ETF 與其追蹤指數存在績效差異在所難免，主因多半是經理費及保管費、指數授權費或其它一次性費用之成本。然而下表為中信投信官方統計的已發生費用率，也僅1.38%。看來和上項的績效差距還有段距離。

00882績效與追蹤指數存在較大的績效差異，是投資人必須明白的一項負面因子。

2023可能的配息數據？

我們使用成份股已公告的派息來評價今年可能的配息成果。

2023H1的除息在7月,股息發放日是8月；H2的除息則在2024.01月，股息發放日是2024.02月。

上表的成份股派息金額因各成份股權重略有差異以及滙率變動數，所以我們僅能就二個年度的差異性來作推移。

以前二十大成份股的派息變異來看，2023年度的派息將低於2022年度概約9.4%。所以2023全年度總息值可能自1.15元滑落至1.04元。

再者由前二年H1及H2的配息比率概為7:3，我們可概估00882於2023H1配息約0.73元，H2則約計0.31元。

那投資朋友持股成本的殖利率還能匹敵指數的股息率嗎？(該指數的股息率，官宣為7.25%) 若你是近期看好00882，進場成本在近一年內均價，那麼你的成本概約12元，將有機會在2023年度獲取8.6%殖利率。 若你是00882原發售時即不離不棄的長期持有者，你今年所能獲取的殖利率仍有機會達6.9%.

尚未持有00882的投資人適合進場嗎？

00882主題為中國高股息基金，中國為世界第二大經濟體，全球最大出口國家，且擁有不俗的內需消費力。當前的總經情勢，中國正引領著疫後經濟復甦的風向球。然而重塑疫後的新經濟模式並非易事，仍存在不小的挑戰。

中美的經濟角力、中國官方政策主導是否依舊高效以及未見足夠透明的經濟數據。隱藏在中國14億人口消費力背後的仍然是一道道的不確定性風險。

在我們Free的文章中，將不對具體的交易點位作建議。但我們仍在自己的投資節奏中前進。

投資任何金融商品都有其特點也有其風險，投資人務必對自己投資的商品有基本特性與風險的認識，方能評估自身在效益與風險之間取捨的平衡。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【00882中信中國高股息】最新的配息預估來了!!