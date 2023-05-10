開發金（2883）不配息帳面依然獲利38％…他卻後悔？反思當初買「這兩檔」就好

【撰文・傻多棒喬飛】

身為存股一族的喬飛，對於每年股利的配發是很看重的。由於我經歷了2008金融海嘯，看過金融股在那段時間發不出股利，所以我一開始不存金融股的。

可是金融股在景氣好的時候，發出的股利股息是很可觀的，所以我也錯失了一段資產的高成長期。不過後來我在2019年大舉買入股票，所以在近幾年也有得到一些金融股的好處。

來看看對帳單，我的金融股絕大部分都是2019年中除息前，台股10500點的時候建立的，所以可以看出我的持有成本都相對低。

開發金因為發不出股利，股價下跌，我當然看一下我的持股成本，帳面獲利38.43％，感覺距離賠錢還有一段，感覺放心不少。

可是事情是這樣看待的嗎？

來看看如果同樣時間，我在2019那時候買進0050，放到現在會是怎樣的結果？今天來做個統計。

答案就是，如果我的股票，帳面的報酬率低於68%，那我當初應該全部買0050就好了，甚麼金融股啥的不用那麼忙了，買指數就好了。

來看看我的持股有哪些高於68％。

答案是，台新金、文曄、合庫金。

雖然對帳單都是紅通通一片都賺錢，可是其實我是少賺了。忙了一大圈其實輸給了指數。

同期我還有買了00692，作為實驗，可以從對帳單看出00692帳面也有46％的績效。這46％的績效，彰銀、開發金、國票金、第一金、上海商銀，是輸給00692的。

接觸了指數投資，再把自己的績效和一些指標性的指數比較之後，就可以得到自己主動選股的績效，是否優於大盤指數。我不否認有些人天賦異稟，每年都能打贏大盤，有著和股神巴菲特相同的能力。

別人怎樣我不知道，我知道我並沒有。

既然實驗的結果顯示我的投資能力低於大盤表現，所以今後也不用堅持我自己的方法了。如果我們投資是賺取一籃子股票的綜合績效，那我自己組的喬飛0060ETF績效明顯落後大盤。

你呢？你還在堅持你的自組ETF嗎？

作者：傻多棒喬飛

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：開發金不發股利事件的反思