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韓媒：個人投資者拋售美國半導體ETF 目標投向韓國

集微網／ 集微網

集微網消息，個人投資者向韓國半導體公司的交易所交易基金（ETF）注入數百億韓元，預計這些公司將在第二季度創下低點並反彈，同時拋售美國半導體ETF以實現利潤。

據韓媒Business Korea報道，據基金評估機搆FnGuide日前透露，從4月3日到5月3日，個人投資者淨拋售了335億韓元的TIGER美國費城半導體納斯達尅ETF。該ETF投資於包括英偉達和AMD在內的30家美國主要半導體公司。同期，從KODEX US Semiconductor MV流出的個人資金約為16億韓元。

該報導指出，當個人投資者從美國半導體公司的股票中撤出資金時，他們正在向韓國半導體ETF注入數百億韓元。在過去的一個月裡，個人一直是價值181億韓元（1370萬美元）的TIGER Fn半導體TOP10 ETF的淨買家。該ETF投資於10家韓國領先的半導體公司，其中三星電子和SK海力士佔總數的50%以上。同期，KODEX Semiconductor和KBSTAR Non-Memory Semiconductor-Active也分別吸引了113億韓元（854萬美元）和14億韓元（110萬美元）的淨購買。

韓國金融投資行業內部人士認為，在三星電子宣佈減產後，存儲半導體行業將觸底反彈的看法在個人投資者中不斷擴大，這激發了他們購買相關ETF的興趣。另一方面，分析師表示，由於ChatGPT熱潮，自年初以來飆升的美國半導體ETF正在被出售以實現利潤。

半導體 ETF 美國

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