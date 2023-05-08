半年漲40％…台股「唯2」的ETF！ 專家：00928將上櫃的飆股都打包

市值型的ETF選擇越來越多，除了元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）外，現在還有國泰台灣領袖50（00922）以及群益台灣ESG低碳（00923），但大多數都是追蹤上市指數或是同時追蹤上市與上櫃的混合型。

股市達人股添樂發布一則影片中表示，台灣目前完全追蹤上櫃指數的ETF僅有2檔，一檔是元大富櫃50（006201），另外一檔還在掛牌的路上，名字叫做中信上櫃ESG 30（00928）。

以下為影音內容：

上櫃指數簡介

代表中小型上櫃指數，今年以來，它的表現是明顯優於大盤的上市指數。

如果忽略4月中以來的下跌，上櫃指數一度上漲超過2成，而同期間加權指數只有13％，這才讓大家開始注意到，上櫃股票的爆發力。

上櫃指數至19994年就已經存在，別名又稱為店頭市場指數，也有人叫OTC。

在台股上市櫃1780家公司裡面，上市就占了978家，上櫃公司占810家，所以平常所說的大盤、台股、加權指數，通通指的就是上市978家所編製的指數。

那OTC或稱櫃買指數，指的就是圍繞上櫃這810家所編製的指數。

上櫃股票的特質

上櫃股票大致就有幾個特點：

1.股本較小：常常落在20億的資本以下，跟上式動輒100億或者500億的股本相比，落差就很大。

2.股權相對集中：股權要求沒有上市股票來的高，這就代表上櫃股票，股權也相對集中。

3.爆發力強：股票多半處在新興產業，有比較高速的成長期，所以股票小加上股權集中的特性，代表流通在外的籌碼比較少，一來股權就集中在少數股東的手裡，也由於所在產業的成長性高，只要市況一個好轉，馬上就會吸引到資金的進駐。

這三個特性，就造就了上櫃股票，天生就比上市公司有著更為活潑的股性，但股性活潑是一把雙面刃，多頭大家都喜歡，但空頭時期的活潑就不是一件討喜的事情。

上市VS上櫃歷年報酬數據

觀察上櫃指數歷年的走勢，可以很容易發現，上櫃指數確實有著「多頭助漲、空頭助跌」的特性，那另外從震幅上來看，上櫃指數跟上是指數也有著實不小的落差。

所以如果要操作上櫃股票，就非常適合利用活潑的股性，或者用波動性來創造額外的報酬，做法就是要盡可能避免去追高，選在下跌的時間點買進，會是比較好的方法。

但對於產業沒有太多研究的投資人，要掌握上櫃股票行情，通常ETF會是比較好的選擇。

台股「唯2」追蹤上櫃指數的ETF

一檔是元大富櫃50（006201），另外一檔還在掛牌的路上，名字叫做中信上櫃ESG 30（00928）。

006201其實在2011年就已經掛牌了，至今也已經超過10個年頭了，是一檔標榜接近上櫃指數的ETF，但成立以來交易量都不高。

但就算每天成交量只有幾百張，價格經年累月下來，也是默默往上走，足以說明，上櫃市場其實是可以長期投資的。

相隔10年後的現在，總算又有投信看上這個需求了。

中信上櫃ESG 30（00928）簡介

兩檔ETF費用差不多，指數調整頻率也一樣一年4次，差別主要在4點，分別是成分股的檔數、還有多了ESG、配息次數不同，還有編制規則也明顯不太一樣。

先看到編制規則，無論是006201還是00928，其實兩者都是圍繞市值來做一個排序，兩者都屬於市值型ETF，就是規模越大，權重越高。

但00928除了參考規模外，同時也加入ESG的評分標準，排除高汙染和高耗能還有具爭議性的產業。

ESG當中的公司治理套用在上櫃股票，這樣的概念還不錯，因為公司治理攸關到企業到底有沒有關注在經營上，這就會跟股價有直接關係。

尤其上櫃公司的門檻或是財務透明度，其實都沒有比上市公司還要高，多了一層ESG濾網，對於要篩選出長期投資的標的來說，是有幫助的，而00928是採用半年配。

績效報酬比較

看到回測指數過去幾年，00928的值利率都比上櫃指數還要更高。

指數報酬率的回測，也有具被擊敗上櫃指數的潛力，當時這都是回測數據，實際走勢還是要等到掛牌之後再來觀察。

00928成分股雖然很常見到，但是要是放在其他上市櫃混合的ETF，它們常常就是處在中間段，權重偏中間段那部分，現在這檔ETF將其排在最前段。

所以明顯就是少了台積電，就有機會能夠跟其他ETF走不不同的報酬數字，就這點，就很適合用來追蹤大盤ETF外的補充。

比如今年大盤都在盤整，中小型股活蹦亂跳，如果是追蹤大盤的ETF，就會發現大部分都不太動，如果是換成這檔00928，因為買的都是上櫃股票，這些股票都是中小型股，所以這時期就會有優於大盤的表現。

為什麼透過ETF買上櫃股票比較好？

終究是買一籃子股票的ETF，在怎麼會漲，也很難期待它出現一季漲一倍還是漲兩被那種，單一檔股票才會發生的情況。

不過買ETF最重要的作用，在於看走眼的時候，它的分散性可以保護資產，把損失控制在一定幅度內。

不要忘記上櫃市場是波動非常高的市場，但是反過來說上櫃市場的波動性跟爆發力也在，尤其很多處在上櫃市場的優質公司，常常會因為規模或者是流通性，導致一般ETF很少會把它們納入持股。

想要掌握上櫃股票行情，同時有想要控制風險，這一類上櫃ETF就是非常好利用的工具。

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