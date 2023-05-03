快訊

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

撐香港騙局／來台定居門檻擬變嚴 教授：港人誤信蔡英文口號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878和00713…高股息為何就選這兩檔？專家「龍蝦論」：用兩面向來比較

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

雖然高股息ETF現在是大家最喜歡的產品，不過選擇這麼多，投資人可能會眼花撩亂而不知道該如何選擇投資標的。

股市分析師股添樂於《華視優選-鈔錢部署》節目中分析，自己會用「兩個面向」來比較，最後篩選出來兩檔，分別是元大台灣高息低波（00713）以及國泰永續高股息（00878）。

以下為影音內容：

高股息ETF買的都是台股，也就是台灣股票上市櫃的1800間，簡單來說，也就是不論怎麼買「一盤豬肉也炒不出龍蝦的味道」，意思就是「怎麼買都差不多」

因此就可以統整出兩個比較的方向：

1.既然都差不多就買便宜的：所以費用便宜會是一個觀察指標

2022年總費用率來看，顏色越淡的越值得買，就三檔比較低為國泰股利精選30（00701）、00713、00878；圖表以下幾檔因為上市時間不長，就沒有特別列出，因為還在蜜月期。

2.績效都差不多，就選每年表現最平穩的

列出4個年度加今年以來的績效，這樣設定的用意是因為買高股息ETF的投資人，不是同一個時間進去買，有些人可能已經持有好幾年了，所以要講求是每一個年度進場，都能夠拿到相對合理的報酬

要求的是「每一年」表現都不能太差，所以圖表上面每一年都是「偏紅」的ETF，就代表它每年表現都優於其他ETF，自然是比較理想的選擇，這樣看下來，就是元大高股息（0056）、00713、00878這三檔ETF，它是在每個年度表現都比較平穩的，不會說波動太大甚至是一下子暴跌，這樣的情況是比較少出現。

如果說要搭配現在投資人最愛的「季配息」，符合以上的兩個條件「費用率低」、「報酬每年表現都不錯」，那答案很明顯就是00878和00713了

◎本文內容已獲 華視優選–鈔錢部署 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00701國泰股利精選30 季配息 ETF

延伸閱讀

2023年綜合所得稅怎算？標準扣除額調高、「4情況」免稅門檻…申報8個重點一次看

00878將剃除一半以上金融股？專家：00900去年首配超高排擠到後面配息

台積電（2330）跌出買點了？ 專家曝光：「這數字」是可入手布局的空間

貨櫃股怎麼了？萬海跌落2年低點、長榮回測150元關卡

相關新聞

00878和00713…高股息為何就選這兩檔？專家「龍蝦論」：用兩面向來比較

雖然高股息ETF現在是大家最喜歡的產品，不過選擇這麼多，投資人可能會眼花撩亂而不知道該如何選擇投資標的。

00878將剃除一半以上金融股？專家：00900去年首配超高排擠到後面配息

接下來00878的重頭戲就是5月下旬的成分調整，「電金比例」的變化是這次首要的觀察重點。目前878持有的9檔金融當中，今年只有中信金超過4%，照這個結果看來，這波金融恐怕要刪掉一半以上了。

00878和00900皆公布配息！ 這檔慘遭網嘴翻：一百萬能領息1500元

00878今年第1季除息時引爆投資人搶購潮，除息前一日（2月15日）成交張數破19.9萬張，帶動全月成交量達166萬張，月成長198%；單月申購金額高達新台幣185億元，月增超過10倍；單月受益人數亦大增近10萬。延續這波氣勢，00878總受益人數已在3月底突破百萬關卡，達102.9萬人，成為史上第一個達成此成就的台股ETF，這也表示，將有破百萬人能領到第2季的「股息紅包」，為報稅季增添小確幸。

「00878存2百張目前不會再增加張數！」她：靠另外這檔ETF降持有成本

艾比的200張00878不會再更動張數，會先好好把月月配投資組合給壯大，短期目標，是達到每個月配息都有3萬元以上。

百萬股民看過來 國泰00878公告預估配息

百萬投資人買進的國泰永續高股息ETF(00878)公告第2季每單位預估配發金額，投資人可上國泰投信官網查詢( https...

產業景氣下半年漸入佳境 台灣半導體收益ETF伺機布局

近日美股走勢震盪，加上市場持續關注景氣動向、電子產業庫存去化狀況，台股表現也承壓，自萬六附近拉回整理；法人認為，根據市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦