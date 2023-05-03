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00878和00713…高股息為何就選這兩檔？專家「龍蝦論」：用兩面向來比較
雖然高股息ETF現在是大家最喜歡的產品，不過選擇這麼多，投資人可能會眼花撩亂而不知道該如何選擇投資標的。
股市分析師股添樂於《華視優選-鈔錢部署》節目中分析，自己會用「兩個面向」來比較，最後篩選出來兩檔，分別是元大台灣高息低波（00713）以及國泰永續高股息（00878）。
以下為影音內容：
高股息ETF買的都是台股，也就是台灣股票上市櫃的1800間，簡單來說，也就是不論怎麼買「一盤豬肉也炒不出龍蝦的味道」，意思就是「怎麼買都差不多」。
因此就可以統整出兩個比較的方向：
1.既然都差不多就買便宜的：所以費用便宜會是一個觀察指標
2022年總費用率來看，顏色越淡的越值得買，就三檔比較低為國泰股利精選30（00701）、00713、00878；圖表以下幾檔因為上市時間不長，就沒有特別列出，因為還在蜜月期。
2.績效都差不多，就選每年表現最平穩的
列出4個年度加今年以來的績效，這樣設定的用意是因為買高股息ETF的投資人，不是同一個時間進去買，有些人可能已經持有好幾年了，所以要講求是每一個年度進場，都能夠拿到相對合理的報酬。
要求的是「每一年」表現都不能太差，所以圖表上面每一年都是「偏紅」的ETF，就代表它每年表現都優於其他ETF，自然是比較理想的選擇，這樣看下來，就是元大高股息（0056）、00713、00878這三檔ETF，它是在每個年度表現都比較平穩的，不會說波動太大甚至是一下子暴跌，這樣的情況是比較少出現。
如果說要搭配現在投資人最愛的「季配息」，符合以上的兩個條件「費用率低」、「報酬每年表現都不錯」，那答案很明顯就是00878和00713了，
◎本文內容已獲 華視優選–鈔錢部署 授權，未經同意禁止取用轉載。
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