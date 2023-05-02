5大熱門債券ETF怎選擇…創造月月領息組合！ 她曝：買氣爆增有原因

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，從去年底開始到現在，討論債券ETF、投資債券ETF成了一股熱潮，人氣、買氣雙雙暴增，5大熱門債券ETF該如何選擇，怎麼創造月月領息的組合，高殖利率和價差能一次擁有嗎？

以下為影音內容：

這幾個月看財經新聞、投資節目、網路討論，一個過去很陌生種類的ETF「OOOOOB」，這種很不熟悉的代號突然爆紅，人氣和買氣都激增，甚至成交量不輸熱門的股票ETF，這些是「債券ETF」。

存債券現在變成一股熱潮，截至今年3月底，債券ETF總受益人數突破30萬人，和2022年底的14萬人相比，等於1季的時間就翻倍，且目前還處在快速成長階段，加上基數相對小，受益人數漲幅甚至更勝國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056）。

但是查一下這些債券標的報酬率和股價，可以說是慘兮兮，價格就像溜滑梯一路向下，破底再破底，近期才稍微回穩，滿多朋友可能無法理解「到底在紅什麼」？

台股債券ETF數量高達80多檔，整體規模也很龐大，但在過去幾乎沒什麼聲量和討論度，堪稱邊緣中的邊緣，那是因為以前大多是壽險業者在買，跟其他小散戶沒什麼關係，現在會爆紅是有些投資人認為難得的機會來了。

簡單解釋，債券具備低風險的特色，被視為一種固定收益的投資工具，能穩定領到利息，加上和股票走勢呈現負相關或者說低相關，有助於降低投資組合的波動，增加報酬的穩定性。

不過去年很不一樣，股票跌、債券也跟著跌；根據新聞報導，回顧過去100多年的歷史，「股債雙跌」的情況只出現過5次，可說是相當的少見，最近這一次和美國聯準會強力升息有關。

那買債券ETF圖的是什麼呢？最大的目的有2個，「高殖利率」和「資本利得」，債券收息大多很穩定，現在配隨股價大跌，殖利率自然會上升，而當升息結束，未來轉向降息，債券ETF的股價存在上漲空間，有機會賺到價差。

5檔熱門債券ETF

債券ETF排行，最大宗是公司債有5檔，持有的是企業為籌措資金所發行的債券，其次是金融債有2檔，持有的是銀行等金融機構發行的債券。

而受益人數，排名就比較能看出台灣投資人的偏好，最多的是公司債有4檔，其次是美債有3檔，持有的是美國政府發行的債券，而20年指的是到期時間，長債會比短、中期殖利率高。

順道一提，榜上這些標的穩定性最高的是美國公債，被認為不會違約，也有人稱為「無風險利率」；而公司債上榜的都是高信用評等，也就是投資等級債（BBB級以上），違約率低但仍有些微風險。

接著綜合考量規模和人氣排名，一共有5檔債券ETF雙雙擠進TOP8，分別是元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）、元大AAA至A公司債（00751B）、國泰投資級公司債（00725B）和中信優先金融債（00773B）。

經理費和保管費上，債券ETF是採取階梯式收取，規模越大越便宜，剛好這5檔都超過最高級距；收益分配，一樣拜收息穩定之賜，季配息是主流，而中信其中兩檔，從2020年3月改成「月配息」，1到12月都能領錢，也是目前市場上唯二。

看到近年績效、配息、殖利率表現，5檔債券ETF在經歷2019、2020年一波漲勢之後，2021年股價開始往下，而去年就是「股債雙殺」年份，可以看到穩定著稱的債券都有滿大的跌幅，配息方面債券被視為固定收益工具，和股票性質不一樣，理論上每年的股利金額落差不會太大。

也就是債券價格下跌，殖利率就會上升，兩者是反向關係，所以伴隨債券ETF股價持續下殺，反倒更吸引投資人關注了，再買入價格相對較低的情況，若是配息維持往年水準，那殖利率甚至不輸高股息ETF多少。

月月領息新組合

投資高股息或債券ETF的投資人，一大目標大概是追求配息還有穩定的現金流，甚至打造出「月月都能領錢」的組合；所介紹的5檔裡面，00772B和00773B直接是月配息。

如果不愛這2檔，另一個巧合的是，其他3檔ETF季配息時間都錯開，組合起來也會是1到12月「月月領息」。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。