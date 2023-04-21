00878直逼18元…該「等等再入手」嗎？ 專家：差不到幾％是要等什麼

網友來訊表示，他是股市新手，最近打算入市，看上了高股息ETF00878，但是現在接近18塊，他的朋友建議可以等到16塊再入手，想要詢問我的意見。

答：我身邊也不乏許多「等等派」，20塊的時候等18塊，18塊的時候等16塊，真的到15塊了還是那句「再等等」。結果大半年過去了，股價從15塊彈回18塊，大部分也還是再等。

其實某些時候「等買點」這事我是認同的，例如台積電（2330）「等一下」可能就差個10~20%，部分科技股等一下甚至可以到20~30%，但是像00878這種天生波動就不大的高股息ETF，無論是等一下還是等兩下，都差不到幾%，那是要等什麼呢？

所以我建議這位朋友，如果是新手投資人，先買再說，哪怕是1張2張都好，畢竟以00878的波動程度，買進了再來慢慢等低點都來的及。這麼做一方面當股票真正進了你的庫存，你才有動力去認識、了解它，才會衍生出自己的解讀；另一方面也是倒逼自己勇敢跨出投資第一步，正視理財規畫的重要性。

否則依照我對於「等等派」的觀察，大概率發生把本來規畫投入的資金拿去買東買西，最後等到的是一句：「我沒錢了」

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