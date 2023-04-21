00878配息下降在所難免？專家曝：5月下旬「這件事」會是關鍵

財經YouTuber柴鼠兄弟分享「00878的三大關鍵時刻」，當中分析金融股配息減少對00878的影響多少，什麼時候會開始影響；成分股含金量不低的00878，若是5月下旬更換成分股，有順勢將金融股占比下修，或許下半年投資人對於配息縮水的疑慮，就可以少一些了。

以下為影音內容：

人氣王國泰永續高股息（00878）的金融成分不低，配息會不會受到金融股的影響，會出現什麼樣的變化？

今天很多公司現金股利都下修，尤其是金融股，玉山金股利創新低，國票金甚至宣布不配息，其他尚未公佈的金融股可見也沒辦法太樂觀。

整理了00878目前持有的9檔金融（和銀行）股，截至4月7號已經公布股利政策的有三檔。

元大金（2885）配0.8塊，年減47％；永豐金（2886）0.6塊下滑25％；上海商銀（5876）1.8塊則是持平，以4月7號的收盤價換算，殖利率都不到4％。

其餘六檔截至4月7號尚未公布現金股息，所以用去年的EPS加上去年的現金分配率來推估，只計算「現金」的部分，因為高股息ETF比的都是「現金股利」，不看股票股利的部分；特別提醒六檔都是「預估值」，實際數字要等董事會公告才算數。

不論是已公告或是推估的，除了上海商銀持平之外，其餘8檔全部衰退，平均比去年減少了3成，以4月7號股價換算出來的現金殖利率，只有中信金有機會超過5％，其他全部都低於4％，即便富邦金（2881）配整數1元，現金殖利率也過不了2％。

其他非金成分下修多少？

尚未公佈（截至4月7號）的有三檔，可成（2474）因為有三年的股利政策，直到2024年都不低於10元，所以直接預估10元；再來瑞昱（2379）去年EPS31.62跟前年差不多，所以用往年8成的現金配發率來估，抓整數大約25塊；然後台灣大（3045）去年賺3.91，也是跟前年差不多，這幾年都有超配公積，就比照去年估4.3塊。

而00878其他非金融股的成分，配息也都大幅縮水，像是華碩（2357）、台泥（1101）、南亞（1303）、中鋼（2002）減幅都在5-6成以上，而仁寶（2324）、聯強（2347）、宏碁（2353）、微星（2377）、南亞科（2408）減幅也有3-4成。

股利成長的只有，英業達（2356）、大聯大（3702）、聯發科（2454）、中華電（2412）而且成長幅度都不超過1成。所以下滑的並非只有金融而已，其他產業很多公司也都下滑，尤其像華碩、仁寶、光寶科是很多高股息ETF都持有的成分股，如果00878會受影響，那其他也逃不了，只是程度上的差別而已。

照市況看起來，因為成分股配息大縮水，所以ETF配息下降，是在所難免。

00878歷次配息與殖利率

看到近四個季度的移動年化還是粗暴年化，00878的殖利率都維持在6-7％左右的水準；最近一次2月雖然少了0.01元下降0.27元，但殖利率來是撐在6字頭。

台股除息的旺季是在6-8月，所以00878每年的配息週期是從8月才開始，跨到隔年的5月，也就是說今年2月配的還是2022年領的息，且今年金控股還沒除息（7-8月）；所以2023年度股利下修的影響應該會是從8月這一季才開始反應。

00878的三大關鍵時刻

1、5月2號會公布第二季的配息金額

沒有意外的話，估計應該還是會維持在0.27元左右，不會差非常多。

2、5月下旬成分調整

每半年一次的例行成分調整，年中間這是調整好的成分股，就是今年要參加除息的選手，今年的股利收入好不好，全都要靠這30檔。

且不只00878，其他的高股息ETF也是一樣。

另外，00878並沒有規定金融占比的下限，權重最後是依照股利分數高低來分配的，也就是說如果金融股今年殖利率下降，分數降低權重自然會跟著下修；00878截至目前金融占25％，電子51％，若是調整能順勢把電子的占比拉高，同時下修金融占比，那下半年配息縮水的疑慮，應該就會少很多了。

3、8月1號將公報第三季配息

新年度配息的開始，金額開多少就很關鍵，如果以17塊股價計算，用5％當及格標準，全年就至少要配0.85元。平均每季就是0.21元左右，如果8月開出來不到0.21元那就不及格。

相對來說若有0.25或0.26甚至更高，就達到6％的水準，以今年的市況來看，已經算是高標了。

當然目前是以17塊來推算，因為沒有人會知道8月初的00878股價會來到多少。

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