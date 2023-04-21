快訊

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

下午拜會重要「星國友人」？ 侯友宜臨時改行程快閃

辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償399萬判決出爐

市值型ETF種類越來越多！ 專家：都是非常相似的產品

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

（類）市值型ETF發行數量愈來愈多，新舊產品究竟該如何選擇？該追逐新產品嗎？

0050與006208是第一代，也是最純粹的市值型產品。隨後國際間企業實行ESG蔚為風潮，於是出現三檔ESG為主題的產品（00692、00850、0888）。緊接著，追求更高報酬率的多因子產品問世（00905、00912）。近年基於環保考量，降低排碳量成了企業課題，於是00922與00923誕生。

究竟這些產品孰優孰劣？該換股投資嗎？

排除內扣費用不談，單純觀察成分股可以發現，這幾檔其實是非常相似的產品。以0050、00922、00905為例，前10大成分股可說是非常相似：

仔細觀察0050、00922、00905的前10大成分股，差異性真的不大。

以0050的全部成分股做為基準比對其他類市值型ETF，會發現相似度極高，差別只是在於權重不同而已。00692、00850、00888、00905的成分股雖然超過50檔，但真正影響股價表現的成分股，大抵也是和0050重複的那幾檔。

事實上，國際間最新的企業要求，不論是ESG或低碳排，大企業豈能不知，也很早就開始轉型升級了！因此，0050成分股很自然地也會符合ESG、多因子、低碳排...等要求。

換句話說，既然這些產品的成分股相似度高，長期含息報酬率應不至於落差太大，就沒有孰優孰劣的問題，也沒有必要為了追逐新產品而頻繁換股或增加持有的檔數。從中挑選一檔最認同的，專心增加股數即可。

即使日後再度發行新的類市值型ETF，可以想見，成分股大抵還是同樣那些，只不過權重各有不同而已。台股是個淺碟市場，大型的優質企業就是那幾十間，相同的食材很難變出新的菜色，實沒必要一直追逐新產品。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00888永豐台灣ESG 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00912中信臺灣智慧50 ETF

延伸閱讀

「不參與玉山金（2884）抽籤！」 他曝光2原因：抽股票有點像搶銀行

房過戶給長孫被賣…阿嬤「還說會養我一輩子」！ 律師：法律比子孫還可靠

00878配息下降在所難免？專家曝：5月下旬「這件事」會是關鍵

00878配息肯定會縮水…因金融股所致！專家：別糾結更要關注「這事」

相關新聞

市值型ETF種類越來越多！ 專家：都是非常相似的產品

（類）市值型ETF發行數量愈來愈多，新舊產品究竟該如何選擇？該追逐新產品嗎？

除權息只是「左手換右手」？ 專家：證明操作模式始於短線思考

除權息絕對不是左手換右手，會說除權息是左手換右手只是證明你的操作行為屬於「短線思考」，以長期存股的存股族來說，每一次除權息都是「降成本」的好時機！

00878配息下降在所難免？專家曝：5月下旬「這件事」會是關鍵

財經YouTuber柴鼠兄弟分享「00878的三大關鍵時刻」，當中分析金融股配息減少對00878的影響多少，什麼時候會開始影響；成分股含金量不低的00878，若是5月下旬更換成分股，有順勢將金融股占比下修，或許下半年投資人對於配息縮水的疑慮，就可以少一些了。

00878直逼18元…該「等等再入手」嗎？ 專家：差不到幾％是要等什麼

台積電（2330）「等一下」可能就差個10~20%，部分科技股等一下甚至可以到20~30%，但是像00878這種天生波動就不大的高股息ETF，無論是等一下還是等兩下，都差不到幾%，那是要等什麼呢？

00878漲不敢追價…因成本會墊高？ 專家曝「三招」：別怕找無上車機會

YouTube頻道《恭喜發財》影音分享，小資族如何在股市多頭時找到國泰永續高股息（00878）比較好的上車點，避免追漲讓成本被墊高，這些方法雖然買不到相對便宜的股價，但是可以避免在多頭時找不到機會上車，並且可以持續累積股數。

臺灣晶圓製造指數年初來漲逾兩成 兆豐台灣晶圓製造ETF精粹好題材

兆豐投信表示，隨著美國聯準會鷹派升息訊號轉弱，全球半導體股、科技類股的利空因素持續減輕，甚至隨著法人預期半導體龍頭股持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦