市值型ETF種類越來越多！ 專家：都是非常相似的產品

（類）市值型ETF發行數量愈來愈多，新舊產品究竟該如何選擇？該追逐新產品嗎？

0050與006208是第一代，也是最純粹的市值型產品。隨後國際間企業實行ESG蔚為風潮，於是出現三檔ESG為主題的產品（00692、00850、0888）。緊接著，追求更高報酬率的多因子產品問世（00905、00912）。近年基於環保考量，降低排碳量成了企業課題，於是00922與00923誕生。

究竟這些產品孰優孰劣？該換股投資嗎？

排除內扣費用不談，單純觀察成分股可以發現，這幾檔其實是非常相似的產品。以0050、00922、00905為例，前10大成分股可說是非常相似：

仔細觀察0050、00922、00905的前10大成分股，差異性真的不大。

以0050的全部成分股做為基準比對其他類市值型ETF，會發現相似度極高，差別只是在於權重不同而已。00692、00850、00888、00905的成分股雖然超過50檔，但真正影響股價表現的成分股，大抵也是和0050重複的那幾檔。

事實上，國際間最新的企業要求，不論是ESG或低碳排，大企業豈能不知，也很早就開始轉型升級了！因此，0050成分股很自然地也會符合ESG、多因子、低碳排...等要求。

換句話說，既然這些產品的成分股相似度高，長期含息報酬率應不至於落差太大，就沒有孰優孰劣的問題，也沒有必要為了追逐新產品而頻繁換股或增加持有的檔數。從中挑選一檔最認同的，專心增加股數即可。

即使日後再度發行新的類市值型ETF，可以想見，成分股大抵還是同樣那些，只不過權重各有不同而已。台股是個淺碟市場，大型的優質企業就是那幾十間，相同的食材很難變出新的菜色，實沒必要一直追逐新產品。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。