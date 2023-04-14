投資0050但「ESG抗跌」他想改買這2支？網看衰狂勸阻

投資標的選擇是一門學問，一名網友平時投資元大台灣5（0050），考慮到ESG（環境、社會和公司治理的簡稱）比較抗跌的特性，目前正打算改投資富邦公司治理（00692）、群益台灣ESG低碳（00923），分配資金為六比四。但其他網友認為，「00692沒有比較抗跌，你去看去年的走勢就知道，00923成立時間太短，待觀察」，反而建議他繼續投資0050。

一名網友在PTT表示，他長期投資0050，考慮投資其他標的，希望許則報酬不錯、抗跌、不會被大盤拖累的標的，他認為，「ESG其實就是一個很不錯抗跌因子，有在注重公司治理的基本不會差到哪裡去，加上看到歐盟邊境碳稅CBAM 26年就要開始上路，現在應該是非常好的布局時機點」。

該網友表示，「開始思索要不要原本投資在0050的部位就轉移到00692和00923，初步的規劃可能先分六四」，他提及，「台灣如果也開徵談排放稅，有非常多的廠商都會受到影響，但問題不在於那些科技大廠，他們早早就在做碳管理，中鋼、長榮、陽明不可能離開台灣50吧，版上說機制會自己會去淘汰的，這幾個要等到0050自然淘汰到底要等到何時啦」。

其他網友則留言「換正2，然後碳稅笑死人，你都想的到這些大廠想不到？」、「先不要全歐印就對了，FED還沒完全結束升息」、「ESG實際上就沒差，長期投資還是那幾支成分股」、「誰告訴你它們不會離開0050的」、「你知道ESG都是有錢的公司才玩得起的嗎？」

還有網友留言「00692沒有比較抗跌喔，你去看去年的走勢就知道，00923成立時間太短，待觀察，我覺得你還是繼續0050就好」、「認真看原來是業配」、「錢多的公司才搞ESG，這樣買還是大公司」。