00878漲起來…該把金融股全換掉？ 專家「不建議」：沒把握就買ETF跌了會漲回

大家最近應該有發現到，有些個股標的今年發的股利較往年為差，例如金融股就是最常被討論到的話題，或是某些高股息ETF發的股息或其短期報酬率沒有比其他支高股息ETF好，例如在網路上很多人在比較的00878與00713，因此就想要盡快換標的，賣掉原本自己存的標的而去買新的標的，這樣真的好嗎？

其實，如果真的把自己定位為長期的存股族，這些短暫的大量換標的操作是沒有必要的，因為今年表現好的標的，明年一定也會表現好嗎？如果明年換成是被我們換掉的標的表現更好，那我們難道又要換回來嗎？一來一往，徒增成本，值得嗎？

不知道您有沒有曾經注意過您賣股換股的交易費用，如果您有認真去注意，您應該會心疼，因為賣掉舊標的再買新標的，多繳交的交易稅和手續費，對我來說，會讓我少存很多股，我很不建議這麼做；但是，有人會說，換掉表現不佳的標的，換成表現較好的標的，不對嗎？股市不是就該趨吉避凶嗎？

是啊！是該趨吉避凶，但是，您所謂的「吉」與「凶」是您經過仔細研究後所得到的結論？還是人云亦云跟隨潮流所得的結果？還是貪圖那短暫的高股息或是短暫的上漲幅度比別人大？這真的是「吉」嗎？而那些原本表現好的標的，只因為大環境使整個產業都暫時性落難，並沒有根本性的大問題，您認為它就是「凶」嗎？

所謂「禍福相倚」，這是世間萬物的常態，不會有永恆不變的福，也不會有永遠跟隨的禍，如果就細小面來看，或許某個企業因為一次的決策錯誤，會讓企業從此一蹶不振，但是，就大面向來看，我們針對一群企業，一整個產業來看，不景氣並不會永遠持續下去，我們若擁有的面向開闊些，是不是比較不會有風險？

其實這就是我常常在說的，如果對於個股沒有把握，請盡量不要買個股，買ETF吧，而ETF下跌後，一定會再彈上來的，因為你不會那麼倒楣，買在全部是日薄西山的標的的ETF上，它不會永遠都表現不好，除非是它的選股邏輯有很大的問題，但是，誰又能說哪個ETF的邏輯好或不好？除非長期的資料來判斷，否則短期內的數據，實在是沒有必要過於放大來比較。

揚棄心猿意馬的心態吧，我們既然要存股，就該鎖定所存的標的至少5年以上，不要今年看哪個標的好就把舊的全部賣掉，然後去買新標的，要知道，當一堆人跟風買時，往往會買到更偏離合理的高價錢，即使ETF有所謂的套利機制，以維持不致折溢價太多，但當人性瘋狂時，任何機制都可能失靈，我們為什麼要當冤大頭呢？如果真的覺得不錯的標的，也非得在大家一窩蜂買的時候跟著買，可以等市場較為冷靜下來時再買，只要是流動性佳的好標的，還怕買不到嗎？

所以啊！多冷靜想想，我們想要存股的初衷是什麼？對我來說，無非就是「把錢存下來，獲取合理的報酬」而已，注意，我說的是「合理的報酬」，至於那些強調要贏過市場，獲取超額報酬的論點，我是不會心動的，因為我知道自己能力不夠，我知道我並不是專業的投資人，我沒有時間能時時追蹤標的，我沒有辦法慧眼識英「股」，能讓我長期獲取高於市場的報酬，我只知道，在自己能力的範圍內，好好工作，專注在自己的本業上，若沒有專注在自己本業上，沒有多餘的錢來存股，卻只幻想著將來有一天能夠財富自由，那是空想！

本業才是我們的根，用本業所賺的錢來正確務實的投資而讓資產成長，那是本業外的附加價值，而財富自由，更是植根於上面兩者合力推進，才有可能的結果，更何況，人生為什麼要財富自由？這很重要嗎？不，如果「心靈自由」和「財富自由」讓我選一個，我一定選擇心靈自由，因為沒有自由的心靈，即使讓我們真的財富自由了，人生也會有缺憾的，心靈的富足才是真自由，經濟上的自由，能做到就做到，做不到也無所謂，不必太強求，自在就好，這才是「自在」的人生。

心靈的富足與自由，這才是自在的人生！

與大家共勉之。

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