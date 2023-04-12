台50ETF怎選…00923還0922？與0050、006208重複個股有「六檔」

現在巿面上有多檔台50ETF，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳（00923），選擇一多就有選擇障礙，不知道該怎麼選？

財經雪倫於《投資嗨什麼》分享用一張表讓想要「懶人投資」的朋友，以超簡單的方式選出心目中的台50ETF。

以下為影音內容：

過去大盤指數ETF只有0050這一檔的時候沒得選，就只能選它；即便後來出現006208，選擇也不難，頂多就是二選一，但現在有進階版的0050，多了00922跟00923，現在市面上有多達4檔市值型的ETF。

台股ETF真是越來越熱鬧，追蹤台股前50大的大盤指數ETF，除了老牌國民ETF0050還有006208外，還多了00922和00923。

0050跟006208因為是老字號成立時間很久，其實都一樣是追蹤台灣前50大公司。

而00923進階版，變聰明了，知道現在台灣人投資朋友的喜好就是要有ESG，符合社會道德、責任、道義，而且還要低碳，要環保更要愛地球；所以篩選除了在市值之外，還要考量符合ESG且要低碳。

00922跟00923差不多，除市值之外，還要納入低碳轉型因子在裡面，也就是說00923跟00922選的不只是市值前50大，可能超出市值50大再從裡面去篩選出符合它們投資策略的公司。

經理費 管理費

經理費最優惠的是006208是0.15％，再來是00922隨著規模會做調整，規模50億以下經理費會在0.25％，規模達50億經理費就0.2％。

管理費4檔ETF都是一模一樣的，都是0.035％；同樣也都是一年配息兩次。

近兩年很流行收益平準金，0050跟006208成立時間比較久，當時不流行所以沒有，但現在新的ETF像是00923跟00922都有納入收益平準金的機制，風險等級全部都是RR4。

上市的發行價格

0050：36.98元 006208：30元 00922：15元 00923：15元

00922跟00923就是符合現在大家需求的銅板價，15塊錢就可以入手。

只要投資大盤指數ETF不太需要擔心太多，看一下0050和006208的報酬表：

0050成立至今20年，累計的報酬有到510％，換算下來的含息報酬高達9.62％；那006208成立時間差不多是11年左右，累計報酬也有230％，換算下來的含息報酬也有將近12％。

長期來看趨勢都會往上，如果認同這些ETF，也覺得投資策略是很好的，就可以投資，因為股市行情是跟經濟成長在走。

投資大盤指數型ETF要有耐心，且逢低逢盤整修正的時候，可以適時的做投資。

台積電 持有占比差20％

0050跟006208看到上圖它們前10大持有的公司，還有持有的比例差不多，除了第10名0050持有的中鋼占了1.46％，而006208是國泰金占了1.48％，這點小差異外，其他都差異不多。

而00923跟00922就有蠻大差異，在持有台電的占比將近是30％左右，對比0050跟006208比例就差很多，相比差了20％左右。

00923跟00922雖然都有納入低碳因子在裡面，但是還是有些不同。

像00923的成分股是沒有一檔金融股的，而00922裡面有中信金和中租-KY、富邦金是有金融股的因子在裡面；所以00923蠻多都是一些資訊科技、電子股，00922有包括像是生活用品，像統一、中華電、還有金控股、科技股在裡面。

適合你的台50 ETF

念舊型：念念不忘的老情人就選0050，因為成立最久 節儉型：勤儉持家就選006208，因為經理費最便宜 環保型：就選00922跟00923，因為都有納入低碳因子在裡面 小資型：錢不多又想買整張，就是00922跟00923因為它的價格最優惠 均衡型：如果不想要單一持股比重太高，可以選擇00922跟00923，因為它們的台積電占比大概30％左右，沒有另外兩檔那麼高

如果ETF看不上眼，想投資個股，可以參考幾檔大盤指數ETF共同持有的個股，這樣投資起來會比較穩健。

這4檔大盤指數ETF共同持有的同資公司有6家，分別是：台積電、鴻海、聯發科、台達電、中華電、聯電。

加入ESG概念把元大臺灣ESG永續（00850）和永豐台灣ESG（00888）兩檔再加近來比較，就會剩下：台積電、聯發科、中華電、聯電。

結論

如果還年輕越早投資大盤指數ETF，復利效果會更好，可以用定期定額的方式來投資，每個月讓它扣幾千元，當成是必要支出，當股災來臨的時候再搭配不定期不定額，效果會更好。

還有沒是無聊的時候不要一直看帳戶，今天賺還是賠，心思就會想買又想賣，手這麼癢，投資不太能夠長久。

最好隨著工作上薪資的調整，可以增加每個月投資金額，這樣就有機會可以提早幾年退休。

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