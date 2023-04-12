00878加上配息股價創11個月來新高！ 專家：買在19塊以上都有機會解套
為什麼本粉絲團這麼喜歡提高股息ETF？
這麼說吧，像我們這種財經自媒體就是標準的「有功無賞、打破要賠。」所以在這個凡發文必留下痕跡的網路世界裡，我比誰都還要擔心網友因為看了我的文章，卻不幸套在最高點。
像航運股從20塊漲到200塊，我從來不敢對股價前景表達任何看法，就是深怕有地獄倒楣鬼，什麼時候不買，偏偏埋在最高，搞不好還要我背鍋，這怎麼行呢？一想到某股票自從創下1300的最高價後，至今10年了還在打底，就不由地背脊發涼。
但是高股息ETF就不一樣了，我就喜歡它的分散持股、小漲小跌、定期發錢，以00878為例，如果把配息的份額算上，今（11）天已經創下11個月以來的新高了，這代表哪怕是去年第1季買在19塊以上的地獄倒楣鬼，現在都有了解套的機會。
你就看，哪些股票可以這麼寬容？怎麼能不喜歡它呢？
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