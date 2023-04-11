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00878價格漲…定期定額要停扣嗎？ 他：不能預估下個月價格會低於現在

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

國泰永續高股息（00878）價格越來越高，定期定額需要停扣嗎？金融股配股配息低於預期，更換更換00878改存其他商品嗎？

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，堅持紀律養成習慣，完全不在意是不是買到最高點。

以下為影音內容：

堅持繼續養成習慣，說起來容易做起來卻很困難，因為邁出第一步需要很大的勇氣，但中途放棄唯一要做的就只是放棄，不少選擇定期定額的投資人，都會問到底扣款日要選在哪一天最划算？

其實市場的漲跌根本沒辦法準確預測，沒有人能知到哪一天買進會是最划算的時間點，這也是為什麼會有定期定額的出現，因為就可以不用擔心買在最高點，總持有成本會變成付出成本的平均值。

但如果再扣款日前幾天發現股價大漲，這時候需要停扣嗎？會不會這時候買在最高點了，等到下個月再買的價格或許會比較漂亮，甚至選擇進場兩次會不會更好？

結論是，定期定額追求總持有成本平均的目的，就是不希望投資人花費太多時間，擔心買進的價格是高是低，不因過度擔心，有機會破壞自己的存股習慣，不論這個月買進的價格是屬於偏高還是偏低，長期下來總持有的平均成本，一定都會比買在最高點那次還要低

以3月份的00878價格走勢圖舉例，假設設定的定期定額扣款日是每個月月底，3月16日00878收盤價格要16.76元，3月31日00878收盤價卻漲到17.34元，這種情況下，定期定額扣款當天，幾乎是買在當月最高點，但誰也不能確定下個月價格一定會下跌到低於17.34元。

既然市場無法預測，堅持紀律養成存股習慣就變得非常重要，堅持繼續養成習慣慢慢增加部位，真的發生大跌再用其他閒錢加碼買進就好。

寧願少吃一次大餐 也不要破壞自己的存股習慣

過去沒有養成存股習慣的自己，以上述例子3月16日收盤價格16.76元和3月31日收盤價格17.34元，因買進一張00878成本相差580元，會猶豫不決且買不下去

現在的自己會堅持紀律、養成習慣，在3月31日發薪當天，就會打開APP不管價格直接買進一張，買進價格17.35元，即便甚至比盤價格17.34元還貴，但遵守紀律的成就感，會遠遠大於多花580元的失落感

市場樂觀時19元嫌便宜 悲觀時17元也嫌貴

00878歷史最高價格19.78元

00878歷史最低價格14.20元

平均價格（19.78+14.20）除以2＝17元

原本就不會買進的人

市場樂觀，價格不斷上升，開始嫌貴

市場悲觀，格不斷下跌，開始怕破底

不如將盯盤時間，拿去認真工作，累積資產。

如何養成紀律 培養出屬於自己的存股習慣

1.認真工作，存下一筆用於投資的閒錢

2.用掉進水溝也不心疼的閒錢，建立微小存股部位

3.定期定額或定期不定額，繼續用掉進水溝不心疼閒錢；增加自己的存股部位，培養存股習慣

4.市場大漲，就享受帳面上出現的獲利

5.市場大跌，就利用閒錢進場加碼

重點是堅持紀律，才會養成好習慣

過去自己也是韭菜 只想等低點在開始買進

過去錯誤觀念，導致知美無法開始培養自己的存股習慣，直到...2023年02月02日（跨出第一步），打開APP直接買進一張00878建立部位。

往後每月發薪日一到，打開APP不管價格買進一張

所以別問說17元的00878貴嗎？因為市場無法準確預測，投資人只能持續參與，培養正確的紀律、習慣

金融股配股配息低於預期 00878今年完蛋了？

00878金融保險產業占比25％，金融股配股配息低於預期，00878今年完蛋了？其實每個產業都有景氣高低，存股路上一定都會遇到超乎預期、低於預期。

00878今年配息可能表現不佳，需不需要換成其他商品？知美的想法是出現價格下跌，剛好能越撿越多，加碼子彈一定備好備滿

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 定期定額 金融股 季配息 存股

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