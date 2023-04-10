00878三月落後0056！ 達人：績效好的高股息ETF都有這檔股票

網紅YouTuber柴鼠兄弟分享「國民ETF人氣榜4月號」，截至3月31日以來的ETF的人氣和績效，發現含台積電權重較高的ETF勝過含金融股較高的，而去年績效在前段班的高股息ETF們，今年第一季結束的績效則是全面落後，11檔中打敗大盤的僅剩3檔，仔細研究發現，績效好的前幾名高股息ETF成分股都有聯詠（3034）。

以下為影音內容：

高含積大勝高含金

2023年第一季結束了，台股大盤含息從29,388漲到33,065，Q1的報酬是12.51％，而截至3月底，佔台股權重28％的台積電（2330）3月31日收盤價在533元，加回3月的配息2.75元，今年以來一共上漲了19.45％，超過大盤將近7％。

因為台積電對台股ETF來說實在是太重要了，截至3月底，已經掛牌的40檔純台股原型ETF裡面，就有26檔含有台積電，平均的持股權重是29％，所以當台積電表現好的時候，高含積量的這些ETF績效，也會跟著往上衝。

從第一季結算的績效來看，前10明除了006201是上櫃成分不含台積電之外，其他9檔都是；因為半導體是打群架，如果台積電這麼大的股票都可以漲19％了，其他半導體上中下游（IP、IC設計、封測、晶圓代工），當然也會有更飆的公司。

純半導體概念的00891、00904、00892、00913漲幅都還超過台積電3-4個百分點。

第一季目前的冠軍，是最早成立規模也最大的00891，總報酬將近25％，不過跟第二名的00904也只差0.3％，單月漲幅也都有4.5％。

而3月份單月漲幅最高的則是00894，此檔的特色是專門投資高價股，因為有一半的權重是在半導體，在這一波半導體上來，00894也跟受惠。

另外有小台積電的0052是三月漲幅第二名也有4.8％，第三名是5G概念股的00881，這個月還一次前進5名衝上前10。

不過人數最多的高股息ETF，2022年還稱霸前段班，但今年第一季的績效表現就全面落後，目前11檔裡面有打敗大盤的只剩3檔。

表現最好的去年10月才掛牌的00919，目前15.52％排在第11名，再來是00900的13.86％，最後是00918。

一樣都是高股息差在哪裡？研究後發現聯詠（3034）是一大關鍵，因為去年聯詠12月30日是收在315.5元，今年的3月31日是收在431.5元，中間沒有除息，所以這三個月合計就漲了116元（36.7％）。

整理出11檔的高股息ETF包含純金融的0055一共12檔，截至3月31日為止，聯詠、電子和金融的比例，結果發現績效比較好的前幾名都有聯詠，00918有8.64％是第一大權重，00900有6.36％也是第一大權重，00919有6.32％，0056有4.16％，所以第一季有買到聯詠的績效都有補到。

再來看到右邊電子和金融的比例，依照報酬由高到低，大致上出現反向的變化，金融佔比越高電子佔比越低的，第一季績效就相對越差，如果單看0056和00878，00878大概目前落後0056有3個百分點，除了在電子和金融的比例差距明顯，0056還有吃到聯詠，差距自然也就拉開了。

Q1的ETF整體績效總結起來，今年看起來就是高含積（台積電）和高含金（金融股），這兩個族群的極端發展。

00878人氣近逼百萬

3月份成長最多的還是00878，規模增加了192億，和0056的差距目前已經縮小到了135億，而受益人數則是再成長9.6％增加8.6萬人，來到98.5萬，距離百萬就只差一點點了。

另外是上個月還排名在第10名的新黑馬00713，3月因為除息的效應，讓他的人數和規模都爆增了4成以上，單月規模增加81億、受益人數3.8萬，人氣排名一下超過00692和00888前進到第8大，257億的規模則是目前台股成分的第7大。

而三月份新掛牌打對台的00922和00923，目前第一個月開出來是00923取得領先，規模53.6億，人數3.3萬，一進榜就殺進15名；不過00922其實也追很緊，49.6億和2萬8人，其實也沒有差非常多。

兩檔其實真的很像，同樣是半年配，台積電佔比也差不多，成分也都是50檔，兩個也都有平準金，只差在00923多了個ESG。

三月份也是首度實施，除息前股利佔比的揭露，以3月15日公布的00713為例，股利所得是22％，利息所得0％，所以剩下的78％就是免稅的資本利得和收益平準金，所以00713這一季的0.68元裡面，算下來只有大約0.15元是真正要課稅，課二代健保（單筆滿2萬以上）的股利。

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載。