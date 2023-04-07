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00713績效超越00878…將其取代？他曝「致命缺點」：不符懶人投資

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，元大台灣高息低波（00713）績效竟然超越國泰永續高股息（00878），小資族存股該選誰？

00713近期熱度攀升，持股張數50張以內的人越來越多，代表很多小資族近期都很愛這檔ETF，這是好事，雖然有句話說人多的地方不要去，但ETF不一樣，ETF人越多代表熱度越高，這樣下市的機率也相對越低。

00713元大台灣高息低波，低波可以解釋成價格的波動比較小，也可以理解成抗漲也抗跌。

比較各個ETF的績效

看到各個ETF的成分股，可以發現在高股息ETF在電腦及周邊設備業，持股比例都蠻高的，反觀指數型的ETF像是元大台灣50（0050）只持有2.17％。

接著看到金融保險業的部分，00713是上圖幾檔ETF裡面持有最少比例的金融股，也就是說前陣子金融股大跌，它會是最不受影響的？

統計了3月13日到3月16日，這段因為銀行下跌所造成的跌幅，都是使用收盤價格去做計算，看到表格00878跌幅為1.296％、0056為1.54％、0050為1.473％、00713跌幅為0.933％；確實00713因為持有較少比例的金融股，所以它的跌幅是這幾檔ETF裡面最少的。

以上驗證了00713抗跌這件事情，那00713也「抗漲」嗎？從大盤低點3月16日計算到3月31日，查看這段回升漲幅，幾檔的高股息ETF績效是如何呈現。

因為00713在3月17日有除息，所以會用還原權值的方式去計算，一樣採用收盤的價格：

00878漲幅為3.461％；0056漲幅為3.3882％；0050漲幅為3.3887％；00713漲幅為3.884％

是否覺得很訝異！00713在大盤下跌的時候是跌最少的，大盤回升的時候可以說是跟0050並駕齊驅「位居第一名」，難怪近期00713這麼紅。

00713選股邏輯

00713的篩選方式有三層

第一層為股利：

1.挑選現金股利率排名前60％高，且殖利率低於30％之個股。

不是挑選殖利率越高越好，因為殖利率高的誇張的個股，很容易發生賺了股息賠了價差。

第二層為基本面:

1.營運穩定度:計算近8季稅後益波動性與近一季之比值，取出波動較小的前80%個股

2.ROE：計算近一季ROE，取排名前80％高個股

3.價格動能：取近一年股價報酬前90％高，或報酬率大於-30％個股

4.股利發放品質：取近三年現金股利與盈餘年平均比值介於0％至120％之個股

第三層為綜合表現：

1.涵蓋上述ROE與股利率，再加獲利能力、營現金流與波動度計算綜合表現，最後取前50高分之個股，再以模型計算最小波動進行權重配置，且每檔個股最高持有比重為10％；最低1％。

00713缺點

很多投資人購買ETF，都是看中可以無腦投資，就是這檔ETF可以完全複製所追蹤的指數去走，不會有人為干擾的因素存在。

上述說了很多00713的優點，但同樣也會有一些致命且不確定的缺點，00713是追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，問題點就是並非完全「複製貼上」所追蹤的指數，基金經理人會依照自身想法調整一些股票的權重，成分股的順序可能會和追蹤的指數有一點不一樣，這種ETF會經過經理人判斷的去做變化的，就有點不符合懶人投資法

因為這是判斷正確，並不會代表下一次的判斷也會是正確的；又或者換了一位經理人績效還會保持下去嗎？這些問題都是要打上問號的。

00878會被取代嗎？該選誰？

個人認為00713很難撼動00878的地位，不管其他因素，光是價格就是00878的兩倍，價格太高的話相對就比較難打入高股息ETF的市場，即便價格只是其次，投資要注重的是標的物的價值，但是便宜又大碗的東西誰不愛？

不論哪檔ETF，在多頭或空頭的時候，表現一定會不一樣，有可能這次下跌是因為金融股，下次又變成電子股，ETF持股比例不同，所以不同族群下跌，可能造成的結果也會不一樣。

資金最好不要單壓一檔ETF，可以選擇幾檔比較喜歡的ETF去分散投資風險。

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 季配息 金融股

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