00900近三個月績效13％多…還贏00878 他曝：定期定額小漲時就解套

富邦特選高股息30（00900）當初上市時，以10％超高殖利率吸引投資人申購，上市後熊市來臨，一路從高點往下墜落，破發行價15元之後，最低還出現9塊多，一開始就申購的人何時才能解套呢？

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，關於00900是檔爭議性極高的ETF，上市到現在已經一年多，不但沒變成新寵兒，反而變成落湯雞，其實00900這樣的表現跟它出生的時間有關。

以下為影音內容：

00900上市的日期是在2021年12月22日，風險等級是屬於高風險的RR4等級，當時也是ETF開始出現季配息風潮的時期。

從加權指數來看，00900上市時剛好處於股市萬8高點，當時市場的情緒隨著台積電一路飆高，在這高點之前，任何一檔新的台股ETF，只要在2020年3月股災上市在募集時申購的人，基本上就是躺著賺價差，因為每一檔都會漲，而且還飆漲。

加上台積點引領整個股市，投資人有極高的期待，任為股市會上到2萬點，殊不知台積電創下688的高價後，從此殞落，2022年農曆春節過後，美國強勁升息，俄烏戰爭的打鬧，造成大空頭來臨，電子股重挫，衰了整整一年，所以的ETF當然跟著悲慘，沒有一檔是倖免於難，當然00900一路自由落體也就不意外了。

而且00900上市時，又標榜10％殖利率，不管它是什麼阿貓阿狗性質，高股息一向是投資人的最愛，10％高股息這麼香，加上財經網紅的業配，當然一堆人也就跟著搶，一張15元的價格，小資族也很好入手，在募集期間就募得了150億元，真的很驚人。

00900上市時股東有11.1萬人，資產規模有194億元，中間經歷過空頭，人數和資產似乎沒有跟著減少，誇張的是進入股市最慘時期，約莫在9月到10月，股價還跌破10元，這時股東還成長到了24.1萬，沒有減少反而增多；直到2022年底，股東人數來到了24.2萬，規模到了321億元，股價一路跌，但股東卻越來越多，規模也越來越大。

00900最為人詬病的是換股頻率

換股成本比想像中的高，這與他的選股邏輯有關，00900是從上市上櫃的股票中，選擇市值前200大的股票，依照最近三個月日平均成交金額前90％高的，進4季營業利益相家為正數的，依股利率加權，再以自由流通市值調整權重，個別成分股權重是有上限的不超過5％，最後再挑出30檔出來。

就最新資料顯示00900的產業組成，主要是以半導體為主占了一半，其次是航運占了2成，再來是在高股息ETF中，一定都會有的電腦及周邊設備業個股。

再持股明細方面，幾乎都是中大型股，除了波動率極大的航運外，其實也沒有多大的問題。

那問題就會出現在換股頻率上，00900一年換三次股，採取有肉就先吃的換股邏輯，分別在4月股利政策宣布時，7月除權息旺季來臨時，12月季配息個股宣布股利後，就快速的轉換，看到哪裡有更高的股息，就馬上轉換過去。

當然有肉就先吃的缺點，就會帶來高額的內扣費用，這是隱形成本，同樣是高股息的0056和00878，2022年全年度總管理費用，00900就高出非常的多，元大推出的ETF最有名的就是它的內扣費用總是比其他家投信來的高，沒想到富邦推出的這檔00900，去年總費用高達1.37％，00878才0.5％。

這些都被投信賺走，不論股市大空頭還是大多頭，投信的內扣費用繼續運轉，繼續跟投資人收錢，再不知不覺扣到淨值上。

00900配息／填息表現

00900自上市以來共配息3次，總配息為1.47元，共有1次未填息，自從破發行價之後，2022年出現最低價9.53元，之後又再回升，依3月31日收盤價來看，IPO就申購的人，雖然經歷三次配息，但含息總報酬還是賠錢的。

績效方面，從00900的成立日開始算，將同樣是高股息的0056和00878一起納進來相比，00900的確是表現最差，因為還沒回到15元。

驚人的發現 00900空頭表現極差 多頭來臨卻是一路飛天

00900上市後是2022年一整年的空頭，表現非常差，但在今年1月以來，多頭反漲後的表現卻是一路衝天。

近三個月以來，00900績效竟然是正報酬13.34％，這樣的情況已經很久沒看到了，因為長久都是負值，而且還贏0056和00878。

即使是往回推半年的績效，00900的績效高達快2成，跟0056不相上下，也贏過00878。

IPO一開始就申購的人來說 00900何時才會回到15元？

在大多頭行情到來時

成分股處於飆漲期間，每檔個股配息後又馬上填息的機會也較高，00900就可以一直賺股息又不會賠價差，所以在大多頭時代來臨時，會很快的回到發行價15元以上。

00900產業組成主要以科技領軍

在00900上市即採用定期定額的話，若忍不住到空頭中出清，含息報酬依舊是認賠殺出，若持續不間斷定扣，即使股價還沒有回到15元，含息報酬已經翻正，這時候出清才是最好的選擇。

研究心得

同様以高股息存股為配置標的，個人偏好以低波動、抗跌的00878或00713為主，雖然大盤大漲時會跟不上漲幅，但在空頭時，反而較為抗跌、跌幅也不會比大盤深。

若考慮入手擁有大多頭行情性質的ETF，那個人則會選擇0050或006208等大盤數型ETF，會比換頻繁、内扣費用極高的00900來的更好。

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