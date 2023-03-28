00878被外資賣超而0056被買超…報酬將反轉？ 專家教兩檔ETF怎麼選！

理財作家羅際夫於節目《跟著姐夫來理財》中，提到熱門的高股息ETF分別是國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056），兩檔的成分股、受益人數、股價、規模對比，並且分析2023年目前的漲跌，更提到兩檔當中該如何去選擇。

以下為影音內容：

台股裡面有所謂的千金股，什麼是千金股呢？就是股價超過1000元的個股。

其實在ETF市場也有所謂千金ETF，就是規模超過1000億的這個ETF，現在市場面有幾檔超過千億的ETF呢？

其中有兩檔從去年開始就一直在纏鬥中，就是元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）這兩檔ETF，到底這兩檔ETF在鬥什麼？因為在網路上這兩檔ETF討論熱度一直都很高。

誰股價漲比較多？

去年00878是佔了上風，以股價表現來看，0056去年不含息的股價跌了32.88％，所以本來大家本來把它當國民ETF的投資人認為說一年就跌了3成，所以就去尋找所謂的替代標的，於是就找到了00878。

00878去年不含息的跌幅有15.65％，兩相比較之下就可以發現說，的確00878比較抗跌，所以為什麼說00878去年比較佔上風的。

誰配息、殖利率高？

不能光只看配息和殖利率，還要搭配股價一起看，就跌幅的部分去年00878比較優於0056。

另外00878優勢的地方是一年配息4次，對於台灣投資人來講是很大的誘因，因為大家覺得每一季都有配息入口袋是比較安心的，所以像配息型的商品，在台灣賣得嚇嚇叫。

像在ETF市場裡有超過10檔的以高股息為名的ETF也非常受歡迎，原因就在這個地方。

規模、人數

因為0056已經成立超過10年了，有一定的歷史；可是00878成立時間不到三年，但是它去年一整年規模就暴增超過1000億，這個在ETF市場上是很罕見的情況。

00878這一檔ETF規模一衝就衝到了千億元以上，受益人數也是暴增，尤其在今年2月底的時候，正次超車了0056這檔ETF。

所以就可以看到，去年光是比拚的項目似乎00878比較佔優勢。

今年漲幅0056勝過00878

（統計是到3月20號為止）

0056的漲幅有9.29％ 00878的漲幅有4.27％

似乎有拉開一些差距，不過目前為止只有一季的時間，還不能用一季的時間來論斷整年的表現。

外資賣超00878

不過從今年以來的確出現了跟去年不一樣的走勢，雖然散戶很捧場00878，但外資賣超00878的情況好像有比較多一點點。

外資在今年以來，賣00878的張數是35萬7千多張，賣出的金額是60.9億元；相反看到0056的部分，買張張數雖然不多有4萬5千多張，買超金額只有12.2億元。

可是一相比較之下一買一賣，法人對這兩檔ETF的看法，也有了不一樣的做法。

成分股

外資為什麼會賣超00878？看成分股就會知道原因了。

0056跟00878最大的差別在，0056科技類股比重佔非常高，00878的科技類股比重也不少，可是有金融保險類就佔了25％，有將近四分之一的權重。

去年0056跌得兇主要就是科技類股造成的，相對去年00878去年的跌幅，因為科技類股相對沒有0056來的那麼多，所以跌幅相對少一點。

可是今年科技類股，年初以來就出現非常明顯的反彈走勢，所以風水輪流轉又回到了0056身上，因為0056科技類股比較重的比重，所以今年表現相對來講到目前為止比00878還好。

要推薦0056還是00878？

其實標的沒有好壞問題，只有適不適合跟進場時間點的問題。

以0056舉例，如果是這檔ETF成立的時候買到現在為止，其實光是配息的部分，就已經快要接近成本價，當然目前還沒到，但在持有個兩三年，等於0056接下來的配息就會式純賺了；用這角度來看的話，它是蠻適合長期投資。

沒有該買誰不該買誰的問題，從成分股來看最準，看是想要買科技類股比重比較高的，還是說平均分配，也有分配到傳產跟金融的。

如果比較偏好科技類股的話，那0056就是比較佳的選擇了。

可是希望分散一點，也要有金融股，因為很多投資人都把金融股當存股標的，即便今年金融股的配息相比過去比較不理想，但是以長期來看可能還是相對穩定的產業類別，如果是這樣的想法，就去買00878。

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