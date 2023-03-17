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金融股不等於穩定配發股息！ 專家「舉00878為例」：但ETF就不同了

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台企銀。圖／聯合報系資料照片
台企銀。圖／聯合報系資料照片

很多人不知道，金融業是一個高槓桿的行業，什麼叫高槓桿？就是10塊本金可以做到100塊的生意。

景氣好的時候，獲利可以透過槓桿有效放大，當然股價漲、配息也不會有問題；但是如果景氣差，因為本身是高槓桿的特性，所以保有一定的現金（流動性）就顯得格外重要。

最近不少金融股配息大幅縮水，原因不外乎2點，不是去年獲利縮水，就是投資部位縮水，這麼一來就導致現金的運用受到限制，這些金控就是想發股息，主管機關也未必會同意，因為這是維持金融穩定的重要紅線

這麼看來不配息倒也不是什麼壞事，但是在台灣，資本市場可沒這麼理性，只要一個配息縮水或不配息，資金馬上用腳踏平。沒辦法，當這些金融股被貼上配息穩定的標籤，享有相對估值得那一刻起，就注定他們每年的這個時候都得面對市場「期中考」。

例如本週，先是國票金宣布不配息，3個交易日就跌10%；而台企銀在獲利新高的背景下配發14年新低的股息，也使得隔天直接躺平。

這種情況最倒楣的就是金融股民，沒領到息，還得被迫參與除息。

所以我常建議追求穩定股息的投資人，可以用高股息ETF來取代金融股，畢竟沒有一檔金融股能夠確保每年穩定配息，就算每年配息，金額也往往忽高忽低，如果遇上全球性的金融風險事件，可能還會跌得像提早除息，像近期的矽谷銀行瑞士信貸等事件衝擊

但是ETF不同了，以00878為例，30檔成分股分散在各產業，這樣把雞蛋分散在不同籃子的好處，在於某成分股配息縮水影響不大，特定行業受衝擊也能將傷害降到最低，當然遇到大盤一把火把籃子燒了的情況就沒話說，不過通常跌幅也小於持有單一個股。例如大盤今（16）天下跌1%，00878下跌0.5%

最重要的是，用高股息ETF來估算每年配息數字，也會比較「精準」，每年5%、6%不會差太多。換作是存單一個股，這要是發生一個不配息，本來規劃要去東京的，可能只能去旗津。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

國票金 台企銀 00878國泰永續高股息 ETF 矽谷銀行 瑞士信貸

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