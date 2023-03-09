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00923上市！他嗨喊「肯定漲」：才15塊不香嗎？ 網預言股價會到天上

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析00923，相當看好其未來發展性。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友分析00923，相當看好其未來發展性。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00923群益台灣ESG低碳50每股15元，3月8日上市，00923的三大特色包括淨化版的0050、投資市值型ETF的新選擇、股性可能比較活潑。有網友興奮表示，「我今天已經買一張了啦，等0050飆漲00923肯定漲在前面，發行價才15塊，不香嗎？」還有人預測「之後應該會漲到天上去」。

00923兩大選股邏輯，分別是只挑ESG表現優異的公司，再來會排除高碳密度，之後取市值前50大的公司。00923的配息是落在2月跟8月，預計會在今年八月迎來首次配息。00923的配息是落在2月跟8月，預計會在今年八月迎來首次配息，00923調整成分股時間落在3、6、9、12月。

有網友在論壇Dcard發文表示，「00923管理費跟0050一樣，但不像0050台積電快占了一半，而且回測結果報酬也比0050好很多。3天募集48億元，從2022年之後最大規模的ETF募集了」。

該網友指出，「台灣明年開始課徵碳費，美國、歐盟也都在研擬相關的碳稅徵收 低碳根本市場未來大趨勢，台灣大廠前幾年就開始在做碳管理，碳密度太高的會直接被排除掉，00923等於就是把傳產踢掉的0050，整體成分股比0050更貼近電子，等0050飆漲00923肯定漲在前面，發行價才15塊，不香嗎？」

其他網友則留言「我募集期就申購4張了」、「台灣人終於會買高股息以外的ETF了」、「我的單，我買了一張」、「現在趨勢還沒出來，之後應該漲到天上去」、「買了六張放著」、「昨天看到中鋼開始搞碳中和的新聞，看來市場是認真的…低碳準備起飛啦」、「買了4張」。但也有網友吐槽「興奮甚麼，小心買到溢價」、「這檔這麼多人看好哦？48億耶」。

00923群益台灣ESG低碳50 ETF 0050元大台灣50

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