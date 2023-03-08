快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

經典賽官網選各國最佳球員 中職MVP關注度勝過張育成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00882表現頂多是張60分考卷！ 專家：素行良好但考運不佳

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

中信中國高股息（00882）上市2年了，不少持有的投資人都會問我如何評價這檔ETF

這麼說吧，如果單看股價，一檔15塊掛牌的ETF，現在剩12.6塊，就像小孩期末考拎了一張60分的考卷回家，爸爸再怎麼有愛，也不可能睜眼說瞎話，稱這種表現優秀

不過站在配息角度，這檔ETF2年配4次，共配了2.19塊的股息，如果加上目前12.6的股價（7日收盤價格），幾乎等於發行價15塊，這樣看來配息率確實不低，「在校表現」還行

至於期末考為什麼失常？主因是同期間香港恆生指數大跌30%，從3萬點跌到2萬點，一票追蹤港股的ETF在這種背景下，如同學生進了考場，才知道出題的手握大刀。

相較同學們一個個抱爹（暴跌）哇哇叫，這檔ETF起碼還交出一張不漲不跌的成績，就這點看來，其實還不錯，我們以鼓勵代替責備

總結這檔上市2年的ETF，如果比喻為學生，那就是素行良好、考運不佳。

素行良好指的是配息率確實沒有吹牛，2年下來近8%股息率；考運不佳則是掛牌時間差了點，一上來就搭上香港恒生指數10多年來最大的一次空頭起跌段。

香港恆生指數這幾年歷經了政府強監管、中概股下市、美中貿易衝突、爛尾樓風暴等一系列利空衝擊，該反映的也都反映得差不多了。大難不死，必有後福，尤其這檔ETF成分股都是金融傳產，沒有科技成分，在當前升息環境下也還算保守安全。

如果持有這檔ETF到這裡都沒把你嚇出場，不如多點耐心看看有沒有機會在接下來的時間裡陸續填完所有息

00882中信中國高股息 ETF 恆生指數 配息 爛尾樓 升息

延伸閱讀

亞泥砸百億買進遠傳15.35萬張 兩家股價早盤都下跌

00878熱銷幫「這三檔」股價保護支撐！ 專家：買ETF還是其成分股？

金融股用「資本公積」穩定配息不好嗎？ 專家解析：是你自己的錢！

00878他想買150張但怕會下市！網笑「安啦」卻因1關鍵勸少買點

相關新聞

00882表現頂多是張60分考卷！ 專家：素行良好但考運不佳

中信中國高股息（00882）上市2年了，不少持有的投資人都會問我如何評價這檔ETF？

00878熱銷幫「這三檔」股價保護支撐！ 專家：買ETF還是其成分股？

ETF00878沒有不好，真的挺好的，我自己也買。00878於2020.07月成立，筆者在2020.09月就開始買了，目前手上仍有16張00878，成本17元。

國泰台灣領袖50 ETF 開募

台股集中市場指數近日寫波段新高，隨著上市櫃公司相繼公布股利政策，並陸續進入股東會召開密集期，有望為台股增添新一波多頭動能...

用00878「錢滾錢」存到財富自由？ 專家：本金若不大…只是塵滾塵

「存高股息 ETF ，終有一天達到目標的張數後，就能領配息財富自由了！」在努力達成目標之前，你還需要注意這些方面。

有一千萬這時間點不會買房？ 專家「錢拆3份」：買0056或00878

0056的近10年平均殖利率是4.97%，一年股息是16萬元左右，算是一個月加薪1萬多元，當然股息是要持續再投入，長期複利效果才會好，但我不會就把330萬元一筆投入就去，因為這類的ETF還是要分散價格、時間來買才合理，所以這邊要再分成3-5年期，每個月定期定額投入，或許之後如果有把00878加到觀察名單，那可能也會投資00878。

投資大咖加持 投資級債ETF閃金光

集合全球投資大咖的「F13」報告出爐，炒股聞名的「金融巨鱷」索羅斯，意外大買美國投資級債，引發市場關注。法人指出，目前投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦