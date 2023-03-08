00882表現頂多是張60分考卷！ 專家：素行良好但考運不佳

中信中國高股息（00882）上市2年了，不少持有的投資人都會問我如何評價這檔ETF？

這麼說吧，如果單看股價，一檔15塊掛牌的ETF，現在剩12.6塊，就像小孩期末考拎了一張60分的考卷回家，爸爸再怎麼有愛，也不可能睜眼說瞎話，稱這種表現優秀。

不過站在配息角度，這檔ETF2年配4次，共配了2.19塊的股息，如果加上目前12.6的股價（7日收盤價格），幾乎等於發行價15塊，這樣看來配息率確實不低，「在校表現」還行。

至於期末考為什麼失常？主因是同期間香港恆生指數大跌30%，從3萬點跌到2萬點，一票追蹤港股的ETF在這種背景下，如同學生進了考場，才知道出題的手握大刀。

相較同學們一個個抱爹（暴跌）哇哇叫，這檔ETF起碼還交出一張不漲不跌的成績，就這點看來，其實還不錯，我們以鼓勵代替責備。

總結這檔上市2年的ETF，如果比喻為學生，那就是素行良好、考運不佳。

素行良好指的是配息率確實沒有吹牛，2年下來近8%股息率；考運不佳則是掛牌時間差了點，一上來就搭上香港恒生指數10多年來最大的一次空頭起跌段。

香港恆生指數這幾年歷經了政府強監管、中概股下市、美中貿易衝突、爛尾樓風暴等一系列利空衝擊，該反映的也都反映得差不多了。大難不死，必有後福，尤其這檔ETF成分股都是金融傳產，沒有科技成分，在當前升息環境下也還算保守安全。

如果持有這檔ETF到這裡都沒把你嚇出場，不如多點耐心看看有沒有機會在接下來的時間裡陸續填完所有息。