00878配息會被金融股拖累？專家曝：「選股邏輯」才是重點

為什麼會拿金融股來講00878？因為00878是高股息ETF，以組成的成分股來看，持有金融股的比例是相對偏高的。(現在大約是26%左右)

也因此之前有看到大大提出，今年金融股發的股利如果變少，可能會影響到00878配息的疑慮，而且也有人因此想要把存沒多久的00878改存0056，因為他不確定00878是不是還能繼續安心定期定額。

或許金融股真的會讓00878多少受到一些影響，不過ETF是一籃子股票，已經藉由持有不同產業、公司來充分的分散風險了，就算00878金融股居多，其實影響程度不會太大或是一直持續，這都是暫時的而已！

而最重要的還是ETF本身還有它的選股邏輯才對，畢竟這才是組成整個ETF的核心，如果金融股真的一直差強人意，不符合ETF的選股邏輯，最終還是會被汰換掉的，所以主角並不是成分股，不用太擔心或是太在意金融股今年的股利表現。

而這也是我希望再把00878觀察久一點再加入觀察股的原因之一，要驗證一檔ETF好不好，能不能存續的夠久，最實際的還是讓時間去驗證才是最準確的。

題外話00878現在的人氣（持有的股民數）已經超越0056了，常常看到有人把它們拿來比較，到底哪個比較好？

我覺得之前有一位大大跟我分享的想法很不錯，他說，仔細評估2檔ETF後，還是認為兩檔都很好，ETF的概念也都符合自己的需求，所以一直做不出選擇，最後他決定「全都要」…把原本計畫每個月定期定額的錢，平均分配到0056和00878。

確實這樣也是一個做法，兩檔都是好的高股息ETF，而且成分股重點分布的產業也不同，一起買也是把風險更分散掉喔。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。