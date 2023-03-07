00713將配息0.68元…低波動股性能長期持有？ 他「九點投資提醒」
【撰文・農心】
「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」
對於月薪三萬元的小資族而言，如何長期積極地購買 ETF 00713 是一個值得探討的問題。下面我將從以下九個方面來探討這個問題：
1.了解 ETF 00713
ETF 00713 是一種基於台灣股市的指數基金，其投資組合包含了台灣股市中的 100 支股票。了解 ETF 00713 的投資策略和特點，是購買它的第一步。
2.制定長期投資計劃
長期投資計劃是購買 ETF 00713 的關鍵。要制定一個適合自己的投資計劃，需要考慮自己的風險承受能力、投資目標和時間，以及市場趨勢等因素。
3.穩定定期定額投資
穩定的定期定額投資可以減少風險和波動。可以設置一個每月或每季度定期定額的投資計劃，以避免短期的市場波動對投資結果造成過大的影響。
4.選擇適合的投資平台
選擇一個適合自己的投資平台是購買 ETF 00713 的必要步驟。可以選擇證券公司、基金公司或是網路投資平台等，根據自己的需求和投資水平選擇適合的平台。
5.時刻關注市場動態
市場經常會發生變化，需要時刻關注市場動態，尤其是當自己的投資組合出現較大的波動時。可以通過新聞、網站和社交媒體等途徑了解市場最新消息。
6.選擇適當的時間投資
選擇適當的時間投資也是購買 ETF 00713 的重要因素。可以關注市場趨勢和大盤指數的變化，選擇適當的時間進行投資，避免投資成本過高或是市場波動過大。
7.分散風險
分散風險可以降低投資風險。可以通過投資多個不同行業、不同地區的 ETF 來實現分散風險，進而降低整體風險。在投資 ETF 00713 的同時，也可以考慮投資其他指數基金，例如國際股票基金等，以實現更好的風險分散。
8.長期持有
長期持有是投資 ETF 00713 的另一個關鍵。長期持有可以減少投資成本和風險，並且讓時間和複利的力量發揮作用，實現更好的投資回報。
9.積極學習和調整
最後，積極學習和調整也是購買 ETF 00713 的重要因素。可以通過閱讀書籍、研究報告和參加投資課程等途徑學習投資知識和技能，並且不斷調整自己的投資策略和計劃，以適應市場的變化。
總之，購買 ETF 00713 需要制定長期投資計劃，穩定定期定額投資，選擇適合的投資平台，關注市場動態和趨勢，選擇適當的時間投資，分散風險，長期持有，以及積極學習和調整。只有掌握了這些基本要素，才能夠實現長期積極的投資和購買 ETF 00713。
作者：農心
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資 ETF 00713：月薪三萬元的小資族如何長期購買投入較佳？
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